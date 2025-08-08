Türk Kızılay'dan Erzurum'da Yeni Lojistik Merkez

Türk Kızılay, Erzurum'daki 10 bin metrekarelik alanda yer alan Bölge Lojistik Merkezi'nin kapılarını basın mensuplarına açtı.

Mayısta düzenlenen genel kurul sonrası Erzurum İl Başkanlığına seçilen Hüseyin Bekmez ve yönetim kurulu üyeleri, merkezde basın toplantısı düzenledi.

Bekmez, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın 1868'de, Erzurum'da ise 1913'te faaliyete başladığını söyledi.

Türk Kızılay'ın kan ve lojistik hizmetleri verdiğini hatırlatan Bekmez, "Erzurum Aşevinde günlük ortalama 600 aileye sıcak yemek dağıtılıyor. Giyecek hizmetinde de kentte 3 butik mağazamız var. Afete yönelik hizmetlerimiz devam ediyor. Geçen ay Erzurum'da 927 kişiye ilk yardım eğitimi verildi, 300 kişiyle afete hazırlık kampı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Şehirde yardıma muhtaç herkese ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Bekmez, şunları kaydetti:

"Ana hedeflerimiz, gönüllüler aracılığıyla şehrimizdeki bütün mahallelerin yardımına ulaşmak. Okullarda gençlik ve eğitim programlarını yaygınlaştırmak, kadınlar ile çocuklara yönelik destek programları yapmak istiyoruz. Kırsal bölgelere yardımların yaygınlaştırılması faaliyetlerimizi genişletmek istiyoruz. Erzurum Kızılay gayrimenkulleri olan bir dernek ama bunların kullanım ömrü hemen hemen hepsi dolmuş. Yeniden değerlendirilip tekrar aktif hale getirilmesi gerekiyor. Servetimiz var onu sermayeye çevirmek istiyoruz. Sermayeye çevrilip topluma ve Erzurum'a ve Kızılay'a fayda getirecek hale getirmek ana hedeflerimizden birisi."

Erzurum Bölge Lojistik Merkezi Birim Yöneticisi ve Bölge Sorumlusu Murat Beyler de merkez deposunun içeriğine ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Deponun 3 bin 600 metrekare, katlı raf barkotlu sistemli bir yer olduğunu anlatan Beyler, "Burada bağışçılarımızdan gelen bağışların yanı sıra küresel çaptaki sıkıntılarımız mesela Gazze gibi yerlerdeki insanlara ulaştırmak için Türkiye'de belli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında her bölgeye bir iş düşüyor. Bizim bölgemizde de şu an soğuk alan olduğu için gıda maddelerinin daha iyi muhafazasından dolayı burada tutuyoruz. Bunları ilk fırsatta ulaştırmak için mükellefiz." diye konuştu.