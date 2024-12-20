Türk Kızılay'dan Taner için Evi Yenileme Projesi - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Taner için Evi Yenileme Projesi

Zonguldak'ta otizmli Taner’in bakımsız evi, Kızılay ve hayırseverlerin desteğiyle yenilendi.

20.12.2024 12:47
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GÖKHAN YILMAZ/FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta otizmli Taner Başkurt'un annesiyle yaşadığı bakımsız durumdaki evi, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve hayırseverlerin destekleriyle yenilendi.

Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesinde annesi Selma Başkurt ile yaşayan 16 yaşındaki Taner Başkurt, yaklaşık 6 yıl önce babası Mehmet Başkurt'u akciğer kanseri nedeniyle kaybetti.

Kent merkezindeki Zonguldak 3. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Başkurt, Kızılay Haftası'nda özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı sergide yer alarak, Türk Kızılay ekibiyle tanışma imkanı buldu.

Öğretmenleri aracılığıyla Başkurt'un evinin bakımsız durumda olduğunu öğrenen Türk Kızılay gönülleri, eve giderek incelemelerde bulundu.

Anne ve oğlunu öğretmenevine yerleştiren gönüllüler, bağışçıların ve iş insanlarının desteğiyle evi yenilemek için kolları sıvadı.

Mutfak dolabından kapılara kadar evin tadilat, onarım, badana ve boya işlemlerini yapan gönüllüler, ardından evi temizleyerek yeni eşyaları yerleştirip kumanya ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarını giderdi.

Bir hafta içinde eve bambaşka bir görünüm kazandıran gönüllüler, hem evin yeni halini kutlamak hem de doğum günü yaklaşan Taner'e sürpriz yapmaya karar verdi. Aldıkları pastayla evde bekleyen gönüllüleri ve evin yeni halini gören anne ve oğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Mutlu olabileceği bir ortam sağlayabildiysek ne mutlu bize"

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, AA muhabirine, özel gereksinimli öğrencilerin Kızılay Haftası'nda sergi düzenlediklerini, Taner'i de bu sayede tanıma imkanı bulduklarını söyledi.

Öğretmenleri aracılığıyla Taner'in evinin kötü durumda olduğunu öğrendikten sonra yaptıkları incelemeler sonucunda zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını anlatan Yağız, şunları kaydetti:

"Bağışçılarımızın öncülüğünde evi baştan sona yenilememizde büyük katkıları oldu. Mutfak dolabından kapılarına, koltuk takımından nevresimine kadar komple yenileme imkanı bulduk. Taner kardeşimizin daha yaşanabilir, özgür ve mutlu olabileceği bir ortam sağlayabildiysek ne mutlu bize."

Yağız, her zaman ve her koşulda Türk Kızılayın insanlara yardım için mücadele ettiğini bildirerek, "Türk Kızılay bir iyilik hareketidir. Maneviyatı yüksek duygular yaşıyoruz. Taner kardeşimize hepsi helal olsun. İnşallah daha mutlu, huzurlu ve temiz bir ortamda hayatını idame ettirir." dedi.

"Evin yeni halini görünce çok mutlu oldum"

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner de evde yapılan çalışmalardan bahsederek, "Evi yaşanabilir bir hale sokmaya gayret ettik. Bizlerde tatlı, manevi bir yorgunluk oldu. O maneviyatı yaşadık. Türk Kızılay çok farklı. 'İnsanlara uzanan şefkat eli' diyoruz ya, biz bu evde bunu hissettik. Çocuğumuzun çok daha iyi ortamda yaşamasını sağlayabildik. Bundan da çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Anne Selma Başkurt ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Evin önceki durumu çok kötüydü, yeni halini görünce çok mutlu oldum. Allah razı olsun hepsinden. Herkes bize çok yardımcı oldu. Oğlum da evin yeni halini görünce çok sevindi, çok duygulandı. Onun için de çok iyi oldu. Evimiz çok güzel, bu kadarını hayal etmiyordum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Taner için Evi Yenileme Projesi - Son Dakika

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