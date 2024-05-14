Türk Kızılay Derneği, deprem bölgelerindeki çocukların durumu hakkında sunum yapacak - Son Dakika
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Türk Kızılay Derneği, deprem bölgelerindeki çocukların durumu hakkında sunum yapacak

Türk Kızılay Derneği, deprem bölgelerindeki çocukların durumu hakkında sunum yapacak

Türk Kızılay Derneği, deprem bölgelerindeki çocukların durumu ve yaptığı çalışmalar hakkında TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda yarın sunum yapacak. Komisyona, Kızılay'dan Genel Başkan Yardımcısı seviyesinde yetkili katılacak. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yetkililer ve bir psikoloji öğretim üyesi de komisyonda dinlenecek.

14.05.2024 18:03
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(ANKARA) - Türk Kızılay Derneği, deprem bölgelerindeki çocukların durumu ve bu bölgede yaptığı çalışmalara ilişkin yarın TBMM'de Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda sunum yapacak. Komisyon'a, Kızılay'dan "Genel Başkan Yardımcısı seviyesinde" yetkili katılacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, yarın toplanacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından "deprem mağduru çocukların durumu ile bu illerde yapılan çalışmalara" ilişkin ikinci toplantısını yapacak.

Komisyon'a Türk Kızılay Derneği'nden, "Genel Başkan Yardımcısı seviyesinde" yetkili katılacak ve "derneğin deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetler ile deprem bölgelerinde çocuklarla gerçekleştirilen iyi uygulama ülke örnekleri konularında" bilgi ve görüş bildirecek.

Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nından Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde yetkililer de dinlenecek. Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Ünal Kılıç da komisyonda sunum yapacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay Derneği, deprem bölgelerindeki çocukların durumu hakkında sunum yapacak - Son Dakika

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