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Türk Kızılay, Elazığ'daki öğrencilere hikaye kitapları hediye etti - Son Dakika
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Türk Kızılay, Elazığ'daki öğrencilere hikaye kitapları hediye etti

Türk Kızılay Tosya Şubesi, Elazığ Palu Köklüce İlkokulu öğrencilerine hikaye kitapları hediye etti. Kızılay temsilcisi Süreyya Yağmur, kitapların öğrenciler tarafından sevinçle karşılandığını belirtti ve daha fazla destek çağrısında bulundu.

Türk Kızılay, Elazığ\'daki öğrencilere hikaye kitapları hediye etti
26.12.2023 - 13:52,  Güncelleme: 13:54
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Türk Kızılay Tosya Şubesi Temsilcisi Süreyya Yağmur, Elazığ Palu Köklüce İlkokulu öğrencilerine hikaye kitapları hediye ettiklerini söyledi.

Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Tosya Şubesi gönüllülerine ulaşan bir uzman çavuştan Köklüce İlkokulu öğrencilerinin kitap ihtiyacı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek yardımlarının yanı sıra eğitim öğretim faaliyetlerine de destek verdiğini belirten Yağmur, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay tarafından okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, pantolon, kazak gibi giyeceklerin yanında çok sayıda öğrenciye de kırtasiye yardımı yapılmaktadır. Bizler de bu kapsamda, bize ulaşan yardım talebini karşılamak için bazıları hiç kullanılmamış olan hikaye kitaplarını kolileyerek Elazığ Palu Köklüce İlkokulu'na ulaştırdık. Öğrenciler kitapları alınca çok mutlu olmuşlar. Teşekkür videosu çekerek bizlere gönderdiler. Onların mutluluğu Türk Kızılay'ın ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiğini bizlere bir defa daha hatırlattı. Daha çok çocuğa ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için bağışçılarımızdan bize daha çok destek olmalarını rica ediyorum."

Kaynak: AA
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