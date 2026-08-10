Türk Kızılay Gazze'de Acil Yardım Başlattı - Son Dakika
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Türk Kızılay Gazze'de Acil Yardım Başlattı

Türk Kızılay Gazze\'de Acil Yardım Başlattı
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Türk Kızılay, Gazze'de günde 100 ton su ve hijyen kitleri dağıtarak insani krizi hafifletiyor.

TÜRK Kızılay, yetersiz hijyen koşulları ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle salgın hastalıkların artış gösterdiği Gazze'de günde 100 ton içme suyu ile hijyen kitlerinin dağıtımına başlandığını duyurdu.

Türk Kızılay, Gazze'de devam eden insani krizin etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminde artan sıcaklıklar ve altyapı sorunları temiz suya erişimi zorlaştırırken, Gazze'de cilt hastalıkları, Hepatit A, solunum yolu enfeksiyonları ile parazit ve kemirgen kaynaklı hastalıklar başta olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalıkta artış gözlemleniyor. Bölgede yaşanabilecek olası bir halk sağlığı krizine karşı çalışmalarını hızlandırdığını açıklayan Türk Kızılay'ın, Gazze'de günde 100 ton temiz su dağıtımına başladığı kaydedildi. Dağıtımların, günlük yaklaşık 10 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşıladığı bildirildi. Kızılay ekipleri ayrıca başta kadın ve çocuklar olmak üzere ilk etapta 5 bin kişiye ulaştırmak üzere hijyen kiti dağıtımına başladı.

Açıklamanın devamında, "Gazze'de en zorlu dönemler dahil olmak üzere faaliyetine devam eden Kızılay, bölgedeki hijyen koşullarını iyileştirmek amacıyla bugüne dek yaklaşık 200 bin adet hijyen kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kızılay, bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane ve sağlık kuruluşlarını desteklemeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

AŞEVİYLE GÜNDE 30 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK

Türk Kızılay, Gazze'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde hizmet veren aşeviyle günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını da sürdürdüğünü aktardı. Aşevi, bölgede insani kriz koşullarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 milyonu aşkın öğün sıcak yemek dağıtımı sağladığını kaydetti.

ÇOCUKLARA YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK PROJESİ

Kızılay, geçtiğimiz şubat ayı itibariyle yeniden faaliyete geçirdiği Gazze ofisiyle yereldeki ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda, savaştan etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatan Kızılay, Gazze-Neşeli Çocuklar projesinin hayata geçirildiğini bildirdi. Proje kapsamında Gazze içerisinde mobil ikram araçlarıyla oyun ve gösteriler eşliğinde çocuklara günlük ikramlık dağıtımı sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Kızılay, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Gazze'de Acil Yardım Başlattı - Son Dakika

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