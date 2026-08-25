Türk Kızılay Gazze'de Yardımları Sürdürüyor - Son Dakika
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Türk Kızılay Gazze'de Yardımları Sürdürüyor

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Türk Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çalışmalara devam ediyor, günlük 15 tır gönderiliyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, Türkiye'den gönderilen yardımların bölgeye ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, Mısır'ın El-Ariş bölgesinde Mısır Kızılayı'na ait depolarda yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın 2023'ten bu yana farklı dönemlerde Gazze için çeşitli insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'den gönderilen yardımların Gazze'ye ulaştırılması sürecini yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, ramazan ayının ilk haftasında gönderilen son gemiyle yaklaşık 400 tırlık yardım malzemesinin bölgeye ulaştırılmak üzere sevk edildiğini aktardı.

Yılmaz, söz konusu yardımların kapılardan farklı gerekçelerle geri çevrildiğini, bunun üzerine malzemelerin Ariş'teki depolara indirildiğini kaydetti.

Şu anda Türkiye'nin gönderdiği yardımların günlük yaklaşık 15 tır seviyesinde Gazze'ye girebildiğini aktaran Yılmaz, "Hızlı bir şekilde buradaki Türkiye'nin gönderdiği yardımlar içeriye yönlendiriliyor." dedi.

Yardımların bölgeye ulaştırılmasında Mısır Kızılayı'nın koordinasyonunun büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, bazı durumlarda kolilerin içindeki tek bir malzemenin çıkarılması ve kolinin yeniden kapatılması gibi işlemlerin gerektiğini belirtti.

Yılmaz, bu süreçte Mısır Kızılayı gönüllülerinin önemli emek verdiğini dile getirdi.

Türk Kızılayın Gazze'deki faaliyetleri sürüyor

Yardımların Gazze'ye girişinin tek yardım kanalı olmadığını belirten Yılmaz, Türk Kızılay'ın bölgede personel ve delegasyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Türk Kızılay'ın Gazze'de 3 aşevinin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Her gün 30 bin sıcak yemek çıkarıyoruz ve dağıtıyoruz. Bu yaklaşık aylık 100 milyonluk bir operasyon anlamına geliyor." diye konuştu.

Sıcak yemeğin özellikle kendi yemeğini hazırlayamayan kişiler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, yardımların bölgedeki ihtiyaçlara göre çeşitlendirildiğini belirtti.

Yılmaz, yardımların girişinin yavaşladığı dönemlerde bölgeden gıda kolileri temin ederek dağıtım yaptıklarını, ayrıca günlük 100 ton içme suyu dağıttıklarını bildirdi.

Bunun yanı sıra özellikle çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yılmaz, uzuv kaybı yaşayanlara yönelik yeni bir protez projesi başlattıklarını ve sağlık desteği sağladıklarını kaydetti.

Emanetlerin takipçisiyiz

Türk halkının Gazze'ye yönelik duyarlılığının yüksek olduğunu belirten Yılmaz, Türk Kızılay'ın kendilerine emanet edilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Yılmaz, "(Türk milletinin) Bize verdiği emanetlerin takipçisiyiz." ifadesini kullanarak, iyilik gemileriyle gönderilen malzemelerin Gazze'ye ulaştırılmasından nakdi bağışların sıcak yemek, su, oyuncak ve hijyen malzemesine dönüştürülmesine kadar tüm süreci takip ettiklerini belirtti.

Gazze'nin unutulmaması ve unutturulmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, "Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kızılay, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Gazze'de Yardımları Sürdürüyor - Son Dakika

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