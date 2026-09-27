Türk Kızılay Gazze'de yerinden edilen çocuklara günde 1000 ürün ulaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Kızılay Gazze'de yerinden edilen çocuklara günde 1000 ürün ulaştırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yerinden edilmiş çocuklara 'Neşeli Çocuklar Projesi' ile moral veriyor. Ekipler mobil araçlarla günde 1000 ürün dağıtıp palyaço gösterileri düzenleyerek çocukların yüzünü güldürüyor.

Türk Kızılay, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle ağır insani koşulların hakim olduğu Gazze Şeridi'nde yerinden edilen çocuklara, "Neşeli Çocuklar Projesi" kapsamında düzenlediği eğlenceli etkinlikler ve dondurma ikramlarıyla moral desteği sağlıyor.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,4 milyon kişiden 2,15 milyonu, İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerinin yıkılmasının ardından çadır ve geçici barınma merkezlerinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ağır insani koşullara rağmen çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, insani yardımların yanı sıra çocuklara yönelik moral ve psikososyal destek faaliyetleri de yürütüyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay, Gazze'de ölüm ve yıkım ortasında büyümek zorunda kalan miniklerin yüzlerini güldürmek için anlamlı bir projeye imza attı.

Türk Kızılay ekipleri "Neşeli Çocuklar Projesi" çerçevesinde mobil araçlarla Gazze'nin farklı noktalarında çocuklara şekerleme, atıştırmalık ve dondurma dağıtıyor.

Türk Kızılayın mobil aracı, çocukların yüzünü güldürüyor

Yıkım ve yoksunluk görüntülerinin kuşattığı kamplarda, savaşın ağır yükünü omuzlarında taşıyan çocukların yüzü, Türk Kızılayın mobil aracıyla gülüyor.

Araç, yerinden edilmenin yorgunluğunu yaşayan çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak ve ağır insani koşulların ortasında onları kısa süreli de olsa mutlu etmek için Gazze'deki kampları dolaşıyor.

Kamplarda çocuklara bir yandan mobil araçla dondurma dağıtılırken, diğer yandan da palyaçolar onları eğlendiriyor.

Günde 1000 adet ürün dağıtılıyor

Türk Kızılayın Gazze Ofisi Müdürü Saadi Debbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Neşeli Çocuklar Projesi, kamplarda, barınma merkezlerinde ve okullarda yaşayan yerinden edilmiş çocukların kalplerine mutluluk ve neşe katmayı amaçlıyor." dedi.

Proje kapsamında çocuklara günde 1000 ürün ulaştırıldığını belirten Debbur, dağıtılan ürünlerin mevsim koşullarına göre değiştiğini ifade etti. Debbur, yaz aylarında dondurma ve soğuk içecekler, kış aylarında ise şekerleme dağıtıldığını aktardı.

Palyaço gösterileri ve oyunlarla moral desteği

Debbur, projenin yalnızca yiyecek ve içecek dağıtımıyla sınırlı olmadığını, çocukların eğlenmesi ve içinde bulundukları zorlu koşullardan kısa süreliğine de olsa uzaklaşabilmeleri için palyaço gösterileri ve çeşitli etkinlikler de düzenlendiğini dile getirdi.

Türk Kızılayın Gazze Ofisi Müdürü Debbur, şubat ayında başlatılan projenin ramazan ayında da sürdürüldüğünü ve çocuklara ramazan tatlıları dağıtıldığını anlattı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıKızılayİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun’da zorlu ameliyat Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun'da zorlu ameliyat
Tutuklanan Emre Tezmen’in Düsseldorf’taki oteli görüntülendi Almanya’daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor
Manchester City’ye tarihi darbe 8 şampiyonluğu gidebilir Manchester City'ye tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir
New Jersey’de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe On binlerce hap ele geçirildi Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı Yoğun bakıma kaldırıldı Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı
14:30
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ’’Hemen yapın’’ talimatını verdi
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi
14:10
Fenerbahçe, Kante’nin maaş detaylarını açıkladı Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
13:40
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
13:34
Fenerbahçe’de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
13:29
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
12:59
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 14:31:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Gazze'de yerinden edilen çocuklara günde 1000 ürün ulaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei