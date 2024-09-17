Türk Kızılay Gazze'ye Gıda Yardımı Başlattı - Son Dakika
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Türk Kızılay Gazze'ye Gıda Yardımı Başlattı

Türk Kızılay Gazze\'ye Gıda Yardımı Başlattı

Türk Kızılay, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 20 bin kişilik gıda kolisi ulaştırmaya başladı.

17.09.2024 14:18
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Türk Kızılay, yerelden temin ettiği 20 bin kişilik gıda kolisini, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Han Yunus'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdiği 6 Mayıs'tan bu yana sınırlı sayıda insani yardım tırının geçişine izin verilmesi nedeniyle, Gazze'de nüfusun neredeyse tamamının açlık ve ölüm riski altında yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Gazze'ye insani yardımın ulaşmasında zorluğun yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Türk Kızılay, kuru gıda, sıvı yağ, ton balığı dahil 16 kalem malzemeden oluşan 20 bin kişilik gıda kolisini Han Yunus'ta dağınık yerleşim bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yardımların Gazze'ye ulaşması sürecinde Filistin, Mısır ve Ürdün Kızılayı ile koordineli çalışan Türk Kızılayın, bölgeye kara yolu üzerinden insani yardım sevkiyatı gerçekleştirmek için de planlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Günde 15 bin kişi kapasiteli aşevinin faaliyeti sürüyor

Türk Kızılayın Gazze'de tüm imkansızlıklara rağmen sürdürdüğü aşevi faaliyetiyle de kıtlık koşullarıyla mücadele eden insani kriz mağdurlarına destek verdiği belirtilen açıklamada, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana önce Refah'ta, ardından Deyr Belah'taki aşevleriyle hizmet veren Kızılay'ın günde 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay Gazze'ye Gıda Yardımı Başlattı - Son Dakika

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