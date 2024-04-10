Türk Kızılay, Gazze'ye yapılan yardımların yer aldığı bir video paylaştı.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Ramazan Bayramı'nda kamu hizmeti veren personelle bayramlaştı

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla itfaiye, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı. Kaymakam Gündoğdu, ziyaretler sırasında personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve kamu hizmeti veren personelin fedakarca çalışmalarını takdir etti. İtfaiye, Emniyet Amirliği, Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesi ekiplerine teşekkür eden Kaymakam Gündoğdu, bayramın huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.