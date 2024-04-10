Türk Kızılay, Gazze'ye yapılan yardımların yer aldığı bir video paylaştı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Gazze'ye yapılan yardımların yer aldığı bir video paylaştı

Türk Kızılay, sosyal medya hesabında Gazze'ye yapılan yemek yardımının yer aldığı bir video paylaştı. Videoda, dağıtılan yemeği alan bir Gazzeli kadının teşekkür konuşması da yer aldı. Paylaşımda, Türkiye'ye ve hayırseverlere teşekkür edilerek, Gazze'nin sesinin duyulduğu vurgulandı.

10.04.2024 12:05
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Türk Kızılay, Gazze'ye yapılan yardımların yer aldığı bir video paylaştı.

Kurumun, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Türk Kızılay tarafından Gazze'de verilen yemek yardımına ait videoya yer verildi.

Dağıtılan yemeği alan Gazzeli bir kadının teşekkür konuşmasının da yer aldığı paylaşımda, "Gazze'den bir ses var. Hakikatin sesi. Türkiye'ye, hayırseverlerimize, kaygısı Gazze ve Gazze halkı olanlara geliyor bu mesaj. Sensiz olmaz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Kızılay, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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