Türk Kızılay, Gazze'ye yapılan yardımların yer aldığı bir video paylaştı.
Kurumun, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Türk Kızılay tarafından Gazze'de verilen yemek yardımına ait videoya yer verildi.
Dağıtılan yemeği alan Gazzeli bir kadının teşekkür konuşmasının da yer aldığı paylaşımda, "Gazze'den bir ses var. Hakikatin sesi. Türkiye'ye, hayırseverlerimize, kaygısı Gazze ve Gazze halkı olanlara geliyor bu mesaj. Sensiz olmaz." ifadeleri kullanıldı.
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