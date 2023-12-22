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TÜRK KIZILAY'I, DEPREM BÖLGESİ OSMANİYE'DE, AFETZEDELERE YARDIM DAĞITTI - Son Dakika
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TÜRK KIZILAY'I, DEPREM BÖLGESİ OSMANİYE'DE, AFETZEDELERE YARDIM DAĞITTI

TÜRK Kızılay'ı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasındaki Osmaniye'de yardım kolisi dağıttı.

TÜRK KIZILAY\'I, DEPREM BÖLGESİ OSMANİYE\'DE, AFETZEDELERE YARDIM DAĞITTI
22.12.2023 - 14:11,
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TÜRK Kızılay'ı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasındaki Osmaniye'de yardım kolisi dağıttı.

Türk Kızılay'ı yardım dağıtım heyeti, Osmaniye'nin Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki 122 bin metrekare alanda kurulan Karaçay Geçici Konaklama Merkezini ziyaret etti. Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Yönetim Kurulu Üyeleri Zübeyde Hümeyra Çelik ve Yener Tanık ile birlikte gönüllü ekip, yardım kolilerini konteyner kentlerde kalan afetzede vatandaşlara teslim etti. Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Bugün milletimizin iyilik eli olan, milletimizin emanetlerini, 1,2 milyon depremzede kardeşlerimize kış yardımlarına ulaştırmak üzere seferber halindeyiz. 6 vilayette 1,2 milyon vatandaşımıza bir taraftan giysi vereceğiz, bir taraftan ayaklarına bot olacağız, bir taraftan sırtlarında hırka olacağız, ayaklarında çorap alacağız. Gıda yardımlarımızla evlerine, sofralarına kattık, kaşıklarına lokma alacağız. Üşümesinler diye, ısıtıcılarımızı battaniyelerimizi dağıtacağız. Konteyner kentlerde kalan kıymetli dostlarımıza ve aynı zamanda da annelerimize 4'er bin lira hane yardımı yapıyor olacağızdedi.

Türk Kızılay Deprem Bölgesi Yardım dağıtım ekibi, daha sonra ise Cebelibereket Konteyner Çarşıda esnafı ile deprem şehidi yakını olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kaba'yı dernek binasında ziyaret etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TÜRK KIZILAY'I, DEPREM BÖLGESİ OSMANİYE'DE, AFETZEDELERE YARDIM DAĞITTI - Son Dakika
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