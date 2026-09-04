Türk Kızılay'ın yaz aylarında kan bağışı yüzde 7,7 arttı - Son Dakika
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Türk Kızılay'ın yaz aylarında kan bağışı yüzde 7,7 arttı

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Türk Kızılay, 2026'nın 8 ayında 2 milyon 7 bin 440 ünite kan bağışı topladı. Tatil dönemindeki haziran, temmuz ve ağustos aylarında bağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarken, kadın bağışçı oranı da yüzde 14,47'ye yükseldi.

Türk Kızılay, 2026'nın 8 ayında 2 milyon 7 bin 440 ünite kan bağışı toplarken, yaz aylarında bağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı.

Türkiye'nin kan ihtiyacını gönüllülük esasına dayalı bağışçılarla karşılayan Türk Kızılay, bu yılın 8 ayına ilişkin kan bağışı verilerini paylaştı.

Buna göre, ocak-ağustos döneminde 2 milyon 7 bin 440 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışlarının tatil dönemi nedeniyle mevsimsel olarak azalma eğilimi gösterdiği haziran, temmuz ve ağustos aylarında 761 bin 40 ünite kan bağışı alındı.

Geçen yılın aynı döneminde 706 bin 362 ünite olan kan bağışı miktarı, bu yıl 54 bin 678 ünite arttı. Böylece yaz aylarındaki bağışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artış görüldü.

Kadın bağışçıların oranı yükseldi

Türk Kızılay verilerine göre, kadın bağışçıların oranında da artış yaşandı.

2025'in 8 ayında yüzde 13,39 olan kadın bağışçı oranı, 2026'nın aynı döneminde yüzde 14,47'ye yükseldi.

Yaş dağılımında ise en yüksek kan bağışı oranı her iki yılda da 20 yaşındaki bağışçılarda görüldü. Bu yaş grubunu 21 ve 19 yaşındaki bağışçılar izledi.

"Kan, yerine başka hiçbir şey koyamadığımız tedavi aracı"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, "Kan, yerine başka hiçbir şey koyamadığımız bir tedavi aracı. Bağışların azalma eğiliminde olduğu yaz aylarında kaydettiğimiz artış, vatandaşlarımızın bu sorumluluğu ne kadar güçlü sahiplendiğini ortaya koyuyor. Genç bağışçılarımızın ve kadın bağışçılarımızın artan katılımı ise kan bağışı kültürünün toplumun her kesiminde güçlendiğini gösteriyor. Hayat kurtaran tüm bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kan, acil değil sürekli ihtiyaç

Kanın uzun süre stoklanamaması nedeniyle gönüllü bağışçılardan alınan kanlar, gerekli test ve analizlerden geçirildikten sonra hastanelere sevk edilmeye hazır şekilde stoklanıyor.

Bu nedenle Türk Kızılay, yılın 365 günü aynı seviyede bağış almayı hedefliyor.

Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, www.kanver.org internet adresi, Kızılay Mobil Kan Bağışı Uygulaması veya 168 çağrı merkezi üzerinden randevu alarak en yakın kan bağış noktasına başvurabiliyor.

Kaynak: AA

Ağustos, Kızılay, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ın yaz aylarında kan bağışı yüzde 7,7 arttı - Son Dakika

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