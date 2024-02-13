Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başarılı Çalışmalarıyla Ödüllendirildi

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, başarılı çalışmaları ve faaliyetleri için genel merkez tarafından plaketle ödüllendirildi.
Karamürsel şubesini ve aşevini ziyaret eden Türk Kızılay yetkilileri, başkan Yusuf Ziya Alemdar'a çalışmalarından ve faaliyetlerinden dolayı plaket vererek, başarılarının devamını diledi.
Alemdar, gazetecilere, Türk Kızılay olarak büyük aile olduklarını belirterek, "Maddi ve manevi yardımlarla bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu başarı Karamürsel halkımızın ve Kızılay şubemizde çalışanlarındır, onlara da teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Kullar Yaşam Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor
Başiskele Belediyesince yapılan Kullar Yaşam Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.
Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak'taki Kullar Kültür Merkezi'nin dönüştürülmesini kapsayan projede sona gelindi.
Binanın dış cephe montajının tamamlanmasıyla çevre düzenlemesi çalışmaları başladı. Çevre duvarı yapımı ve otopark alanlarının oluşturulmasını kapsayan çalışmaların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.
4 bin 155 metrekare alanda, 1700 metrekare inşaat alanı üzerinde yapımı süren Başiskele'nin yeni yaşam merkezi, modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle bölgeye değer katacak.
Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak merkezin içinde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün alanı, 3 eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer ve fuaye sergi salonları ile otopark alanları yer alıyor.
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