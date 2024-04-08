Türk Kızılay, Kırgızistan\'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttı

Türk Kızılay, "Bu Ramazan Sensiz Olmaz" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Kırgızistan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıttı.
Ramazan vesilesiyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için yurt içi ve yurt dışında çalışma yürüten Türk Kızılay, yardımseverlerin paylaştıklarını milyonların sofrasına taşımak için gönüllüleri ve uzman personelini seferber etti.
Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Habibe Kalyoncu, AA muhabirine, Kırgızistan Kızılay işbirliğinde ülkedeki 8 şehirde ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve 250 kişilik iftar programı düzenlediklerini söyledi.
Kırgızistan'daki gıda kolisi dağıtımına Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık başkanlığında Türk Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Mustafa Burak Kelemençe ve Genç Kızılay Siirt İl Başkanı Muhammed Osman Tatlav'ın da yer aldığı heyet üyeleri eşlik etti.
Heyet başkanı Tanık, kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımlarını tamamladıklarını belirterek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem mağdurlarına yardım elini uzatan Kırgızistan halkına teşekkür ettiklerini belirtti.
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