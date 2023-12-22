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Türk Kızılay, Osmaniye'deki depremzedelere yardım ulaştırdı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Osmaniye'deki depremzedelere yardım ulaştırdı

Türk Kızılay, Osmaniye'de kış yardımları kapsamında depremzedelere giysi ve malzeme desteği sağladı. Yardım kolileri Karaçay Konteyner Kente teslim edildi. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, depremzedelere kışlık kıyafet, gıda malzemesi, ısıtıcı ve battaniye dağıtılacağını belirtti. Ayrıca konteyner kentlerde kalan annelere de hane yardımı yapılacağını ve Türk Kızılay'ın depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Türk Kızılay, Osmaniye\'deki depremzedelere yardım ulaştırdı
22.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:27
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Türk Kızılay, Osmaniye'de kış yardımları kapsamında depremzedelere giysi ve malzeme desteğinde bulundu.

Türk Kızılay yetkili ve gönüllüleri, Karaçay Konteyner Kente, hazırlanan yardım kolilerini depremzedelere teslim etti.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Kızılay olarak milletin kendilerine emanet ettiği yardımları 1,2 milyon depremzedeye ulaştırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaların 6 ilde yürütüleceğini aktaran Saygılı, depremzedelere kışlık kıyafetle gıda malzemesi, ısıtıcı ve battaniye dağıtılacağını ifade etti.

Depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Saygılı, "Konteyner kentlerde kalan kıymetli annelerimize de 4'er bin lira hane yardımı yapıyor olacağız. Onlar da market ve manav alışverişlerini bu destekle yapacaklar. Türk Kızılay olarak en son depremzede kardeşimiz evine, devletimizin vereceği kalıcı konutlara gidene kadar biz Kızılaycılar nöbet tutmaya devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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