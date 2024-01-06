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Van'da Türk Kızılay, kışın zorlu şartlarında ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Son Dakika
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Van'da Türk Kızılay, kışın zorlu şartlarında ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, Van'da kar yağışına rağmen ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı yapıyor. Yardımlar evlere götürülerek ihtiyaç sahiplerinin hayır dualarını alıyor. Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, yardımların sürekli devam ettiğini ve tüm bağışçılara teşekkür ettiklerini belirtti.

Van\'da Türk Kızılay, kışın zorlu şartlarında ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
06.01.2024 - 09:33,  Güncelleme: 09:34
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Van'da Türk Kızılay, kışın zorlu şartlarında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak gıda ve giyim yardımında bulunuyor.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, temin ettikleri gıda, ev eşyası ve kıyafetleri, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürdü.

Kar yağışına rağmen yardımlarını sürdüren gönüllüler, ulaştıkları ihtiyaç sahibi ailelerin hayır duasını aldı.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, kış yardımları programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçedeki aileleri sürekli ziyaret ettiklerini dile getiren Yay, "Her ailemize gıda desteğinde bulunacağız. Yardımlarımız sürekli devam ediyor. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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Muradiye, Kızılay, Van, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Türk Kızılay, kışın zorlu şartlarında ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Son Dakika
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