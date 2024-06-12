Türk Kızılayı, 156 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor - Son Dakika
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Türk Kızılayı, 156 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Türk Kızılay'ın 156 yıldır Türkiye'nin şefkatli elini tüm dünyaya ve bütün ihtiyaç sahiplerine hiçbir ayrım gözetmeksizin uzattığını belirtti. Başkonsolos Topçu, Türk Kızılay'ın Erbil'deki ofisini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı yapılan 'şefkat butiği'ne geldiklerini belirten Topçu, Türk Kızılay'ın ekmek fırını ve yetimhanesini de ziyaret edeceklerini söyledi. Türk Kızılay'ın Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere büyükbaş hayvan kesimleri olacağını da aktaran Topçu, 'Türk Kızılay, 156 yıldır Türkiye'nin ve milletimizin şefkatli elini bütün dünyaya, bütün ihtiyaç sahiplerine hiçbir ayrım gözetmeksizin uzatıyor. Burada da aynısı yapılıyor.' ifadelerini kullandı.

12.06.2024 16:33
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Türk Kızılayın 156 yıldır Türkiye'nin şefkatli elini tüm dünyaya ve bütün ihtiyaç sahiplerine hiçbir ayrım gözetmeksizin uzattığını belirtti.

Başkonsolos Topçu, Türk Kızılayın Erbil'deki ofisini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada AA muhabirine konuşan Topçu, Türk Kızılayın ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı yapılan "şefkat butiğine" geldiklerini belirterek, Türk Kızılayın ekmek fırını ve yetimhanesini de ziyaret edeceklerini söyledi.

Türk Kızılayın Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere büyükbaş hayvan kesimleri olacağını da aktaran Topçu, "Türk Kızılay, 156 yıldır Türkiye'nin ve milletimizin şefkatli elini bütün dünyaya, bütün ihtiyaç sahiplerine hiçbir ayrım gözetmeksizin uzatıyor. Burada da aynısı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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