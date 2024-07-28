Türk Kızılayı, deprem bölgesindeki esnafa destek sağladı

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Türk Kızılay, deprem bölgesinde ekonomik canlanmaya destek olmak için başlattığı Esnaf Destek Programı'nın ikinci fazı kapsamında 3 bin 544 işletme sahibine 97 milyon 865 bin lira ödeme yaptı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerdeki esnafın yaralarını sarmak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla hayata geçirilen Esnaf Destek Programı'nın ikinci aşaması tamamlandı.

Hatay'da 1478, Kahramanmaraş'ta 583, Malatya'da 562, Adıyaman'da 550, Gaziantep'te 215, Osmaniye'de 156 olmak üzere toplamda 3 bin 544 işletme sahibine 97 milyon 865 bin lira ödeme yapıldı.

Böylece program kapsamında, bu yıl içinde yapılan toplam ödeme miktarı 196 milyon 765 bin liraya ulaştı.

Program kapsamında işletme sahiplerinin ekipman, ham madde ve diğer malzemeleri temin etmesine katkıda bulanan Kızılay, özellikle engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplara öncelik vererek, toplumun her kesiminin ekonomik iyileşme sürecine dahil olmasını amaçlıyor.

Esnaf Destek Programı'nın temel uygunluk kriterleri arasında, işletmenin depremden doğrudan etkilenmiş olması, işletme sahibinin tekrar faaliyet gösterebilecek kapasitede olması, mikro veya küçük ölçekli bir işletme olarak sınıflandırılması ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olması yer alıyor.