Türk Kızılayı, deprem bölgesindeki gençlere gastronomi eğitimi verdi

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Türk Kızılay tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İyilik Şefleri Kampı"nda, deprem bölgesinde gastronomi alanında eğitim gören lise öğrencileri bir araya geldi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay'ın Heybeliada'daki gençlik kampında gerçekleştirilen etkinliğe, deprem bölgesinden 80 lise öğrencisi katıldı.

Gastronomi alanında öğrenim gören depremzede gençleri buluşturan kampın konuğu ise şef Danilo Zanna oldu.

Gençler, hayal ettikleri mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı buldukları Zanna ile kampa özel menü hazırladı, makarna çeşitleri ve aşamalarını deneyimledi.

Danilo Zanna da öğrencilere, mesleklerini hayattaki tutkuları haline getirmeleri gerektiğini ve böyle gelişebileceklerini belirterek, Kızılay'ın kampında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gastronomi alanında hem teorik hem de pratik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflenen kampta, katılımcılar yaratıcı yemek tasarımı, beslenme hizmetleri draması ve kampa özel menü başlıklarında yemekler hazırladı.

Öğrenciler, kampta yaratıcı ve sanatsal yönlerini geliştirebilecekleri, kültürel miraslarını tanıyabilecekleri ve spor aktiviteleriyle fiziksel sağlıklarını koruyabilecekleri çeşitli etkinliklere de katıldı.