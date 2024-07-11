Türk Kızılayı, deprem bölgesindeki gençlere gastronomi eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Kızılayı, deprem bölgesindeki gençlere gastronomi eğitimi verdi

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen 'İyilik Şefleri Kampı'nda, deprem bölgesindeki lise öğrencileri gastronomi alanında eğitim aldı. Kampın konuğu olan şef Danilo Zanna ile gençler, hayal ettikleri mesleği öğrenme fırsatı buldu ve kampa özel menüler hazırladı. Kampta ayrıca yaratıcı yemek tasarımı, beslenme hizmetleri draması ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirildi.

11.07.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İyilik Şefleri Kampı"nda, deprem bölgesinde gastronomi alanında eğitim gören lise öğrencileri bir araya geldi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay'ın Heybeliada'daki gençlik kampında gerçekleştirilen etkinliğe, deprem bölgesinden 80 lise öğrencisi katıldı.

Gastronomi alanında öğrenim gören depremzede gençleri buluşturan kampın konuğu ise şef Danilo Zanna oldu.

Gençler, hayal ettikleri mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı buldukları Zanna ile kampa özel menü hazırladı, makarna çeşitleri ve aşamalarını deneyimledi.

Danilo Zanna da öğrencilere, mesleklerini hayattaki tutkuları haline getirmeleri gerektiğini ve böyle gelişebileceklerini belirterek, Kızılay'ın kampında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gastronomi alanında hem teorik hem de pratik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflenen kampta, katılımcılar yaratıcı yemek tasarımı, beslenme hizmetleri draması ve kampa özel menü başlıklarında yemekler hazırladı.

Öğrenciler, kampta yaratıcı ve sanatsal yönlerini geliştirebilecekleri, kültürel miraslarını tanıyabilecekleri ve spor aktiviteleriyle fiziksel sağlıklarını koruyabilecekleri çeşitli etkinliklere de katıldı.

Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Danilo Zanna, Kızılay, İyilik, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılayı, deprem bölgesindeki gençlere gastronomi eğitimi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 17:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılayı, deprem bölgesindeki gençlere gastronomi eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement