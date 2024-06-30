Türk Kızılayı, Küresel İlk Yardım Akreditasyonu belgesini aldı - Son Dakika
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Türk Kızılayı, Küresel İlk Yardım Akreditasyonu belgesini aldı

Türk Kızılayı, Küresel İlk Yardım Akreditasyonu belgesini aldı

Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından verilen Küresel İlk Yardım Akreditasyonu belgesini alan ilk Kızılay oldu. Türk Kızılay, dünya genelinde 191 Kızılay ve Kızılhaç derneği arasında Küresel İlk Yardım Akreditasyonu almaya hak kazanan ilk Kızılay ve yedinci ulusal dernek oldu. Akreditasyon, Türk Kızılay tarafından verilen 16 saatlik sertifikalı ilk yardım eğitiminin uluslararası standartları karşıladığını tescil ediyor.

30.06.2024 12:39
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Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından verilen Küresel İlk Yardım Akreditasyonu belgesini alan ilk Kızılay oldu. Akreditasyon, Türk Kızılay tarafından verilen 16 saatlik sertifikalı ilk yardım eğitiminin uluslararası standartları karşıladığını tescil ediyor.

Türk Kızılay, dünya genelinde 191 Kızılay ve Kızılhaç derneği arasında Küresel İlk Yardım Akreditasyonu almaya hak kazanan ilk Kızılay ve yedinci ulusal dernek oldu.

Ulusal derneklerin başvurusu üzerine başlayan akreditasyon süreci, IFRC Küresel İlk Yardım Referans Merkezi yetkililerinin saha ziyaretiyle ilk yardım eğitiminin tüm aşamalarını değerlendirdikleri detaylı rapora dayanarak veriliyor. Beş yıl süreyle geçerli olan akreditasyon, ilk yardım alanında bilimsel çalışmalara ve uluslararası standartlara dayalı, toplumun her kesimine ulaşan program ve materyal içeriğine sahip olma kriterlerini gözetiyor.

23 İLDE 30 MERKEZLE 336 BİN KİŞİYE SERTİFİKALI EĞİTİM

Türkiye genelinde 23 ilde 30 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile hayat kurtaran ilk yardım bilgisinin herkes için erişilebilir olması için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bugüne dek 336 bin 550 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 702 bin 948 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. Toplam 16 saat süren sertifikalı eğitim kapsamında, 13 konu başlığı hem teorik içerikler hem de pratiğe yönelik uygulamalarla destekleniyor. Eğitim kapsamında bireylere, ev kazaları, iş kazaları ve sokakta meydana gelebilecek kazaları da içeren acil durum ve afetlere yönelik ilk yardım becerilerinin kazandırılması amaçlanıyor. Sertifikalı eğitimler, Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezleri'ne başvuru üzerine planlanıyor.

Kızılay'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ilk yardımla ilgili temel bilgilere ulaşmak, bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere yönelik ilk yardımın püf noktalarına dair video içeriklerine ulaşmak mümkün.

Tüm gönüllülere de çevrimiçi ilk yardım bilgilendirme eğitimleri veren Kızılay, her evde bir ilk yardımcı olması hedefiyle eğitim ve seminer programlarını arttırarak yediden yetmişe herkesin ilk yardım bilgisine sahip olması için çalışıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılayı, Küresel İlk Yardım Akreditasyonu belgesini aldı - Son Dakika

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