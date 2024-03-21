Türk Kızılayı Sorgun Şubesi'nden 910 Aileye Ramazan Kolisi ve Kavurma Yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılayı Sorgun Şubesi'nden 910 Aileye Ramazan Kolisi ve Kavurma Yardımı

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi\'nden 910 Aileye Ramazan Kolisi ve Kavurma Yardımı

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi, 910 aileye ramazan kolisi ve kavurma dağıttı. Şube Başkanı Mevlüt Değerli, dar gelirli ailelere bulgur, pirinç, çorbalık, sıvı yağ, makarna, salça, tuz, un, nohut, fasulye, çay ve şeker içeren yardım kolileri ile kavurma dağıtıldığını belirtti. Yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceği açıklandı.

21.03.2024 15:33  Güncelleme: 15:49
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Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından 910 aileye ramazan kolisi ve kavurma dağıtıldı.

Şube Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, Kızılay'ın her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Şubede kayıtlı olan dar gelirli ailelerin buraya gelerek yardımları aldığını belirten Değerli, "Ailelerimize içerisinde bulgur, pirinç, çorbalık, sıvı yağ, makarna, salça, tuz, un, nohut, fasulye, çay ve şeker bulunan ramazan kolisi ile kavurma dağıtıyoruz. Bu mübarek günlerde dar gelirli ailelerimizin bütçelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 100 aileye yardım yapabiliyoruz. Bu güne kadar 910 aileye yardım yapıldı. Yardımlarımız ramazan ayı boyunca sürecek." dedi.

Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılayı Sorgun Şubesi'nden 910 Aileye Ramazan Kolisi ve Kavurma Yardımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılayı Sorgun Şubesi'nden 910 Aileye Ramazan Kolisi ve Kavurma Yardımı - Son Dakika
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