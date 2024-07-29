Türk Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi

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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı. Millilerimiz Kolombiya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.