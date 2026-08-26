Türk Limanlarına Gemi Akını

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı 7 ayda 34 bini aştı

Limanlara uğrayan gemilerin 22 bin 71'i yabancı bayraklı, 12 bin 712'si Türk bayraklı oldu

En fazla geminin uğradığı liman başkanlığı, 4 bin 963 ile Kocaeli olarak hesaplandı

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- Topraktaki nem hububat ve tarla bitkilerinin sağlıklı gelişmesini sağladı

Tarım ve Orman Bakanlığının tespitlerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar nedeniyle topraktaki nem artarken, bu da üretim açısından yüksek verim potansiyeline işaret ediyor

Mevcut meteorolojik koşulların devamı halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarlarının beklentileri karşılayacağı değerlendiriliyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- Yapay zeka buluşları için "Hızlı Hat" geliyor

TÜRKPATENT bünyesinde devreye alınacak uygulamayla yapay zeka teknolojilerine ve yapay zeka kullanan buluşlara ilişkin sınai mülkiyet başvurularında hızlandırılmış inceleme süreçleri işletilecek

Sağlık, eğitim, istihdam, kredi değerlendirme, biyometrik tanıma, kolluk ve adalet gibi alanlardaki yüksek etkili yapay zeka sistemleri için "Algoritmik Etki Değerlendirmesi" ve "Model Kartı" zorunlu hale getirilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- KVKK'den canlı maç yayını izlemek için "açık rıza" şartı koşan platforma ceza

Üyesinin canlı maç yayını hizmetinden faydalanmasında, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla açık rıza vermeyi şart koşan çevrim içi yasal spor ve şans oyunları platformuna 250 bin lira idari para ceza verildi

Açık rızanın temel unsurlarından birinin "özgür iradeyle verilmesi" olduğu kaydedilen KVKK'nin kararında, kişisel veri işleme faaliyetinin kanuna aykırı olarak gerçekleştirilemeyeceği vurgulandı

(İsmet Karakaş/Ankara)

5- Türkiye'deki yabancı araç kazalarına "yeşil kart"tan 200 milyon lirayı aşkın tazminat

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, Türkiye'de meydana gelen ve yabancı plakalı araçların kusurlu olduğu trafik kazalarında zarar gören Türk plakalı araç ve hak sahiplerine ödenen toplam tazminat tutarı 201 milyon 954 bin 539,7 lira oldu

Aynı dönemde, yurt dışında gerçekleşen ve Türk plakalı araçların kusurlu bulunduğu kazalarda ise zarar gören yabancı plakalı araç ve hak sahiplerine ödenen toplam tazminat 17 milyon 60 bin 801 avroya ulaştı

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü Bülent Karan: "(Yabancı plakalı bir aracın Türkiye'de kazaya karışması durumunda) En sık karşılaştığımız hatalardan ilki yeşil kartın bir örneğinin alınmaması. Yeşil kartın örneği olmadığında işlemler uzuyor ve bazen olumsuz sonuçlanıyor. İkinci en önemli eksiklik ise çekici ve dorseden oluşan araçlarda çekicinin plaka ya da yeşil kart bilgilerinin alınmaması ve tutanaklara yazılmaması oluyor. Üçüncü olarak kaza tutanaklarının eksik doldurulması söz konusu"

(Bahar Yakar-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

6- Piyasalar, Fed Başkanı Warsh'un Jackson Hole'da yapacağı konuşmayı bekliyor

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin: "Son enflasyon verileri oldukça ılımlı geldiğinden, Warsh'un FOMC'nin fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusundaki kararlılığına ilişkin yalnızca muğlak açıklamalar yapmaya devam etmesini bekliyorum"

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola: "Para politikasının izleyeceği seyir ve zamanlamaya dair daha net bir yönlendirme sunan mütevazı bir sinyal bile piyasalar üzerinde olağanüstü bir etki yaratacaktır"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

7- İran'a karşı "ekonomik dışlama" operasyonu gözleri ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkilere çevirdi

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz: "ABD ve Çin arasında tansiyonun çok yükselmesi halinde Çin'in çıkardığı yeni dış ticaret yasası'nın yaptırım hükümleri devreye girebilir. Bu hükümler ABD'li şirketlere misliyle yaptırım olanağı tanıyor"

-"Bu çerçevede Çin yönetiminin önce fiili yaptırım durumdan kaçınmak isteyeceğini fakat yaptırımların doğması halinde buna aktif karşılık verebileceği kanaatindeyim"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- ABD/İsrail-İran savaşında 6 ayın ardından petrol fiyatlarındaki yön arayışı sürüyor

Savaşın enerji piyasalarında yarattığı belirsizlik petrol fiyatlarını dalgalandırırken, altı ayda Brent petrol 70-126 dolar arasında geniş bir bantta hareket etti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl: "Küreselde petrol fiyatlarındaki artış, yalnızca akaryakıt pompasına yansıyan bir maliyet unsuru değil, enflasyon, cari açık, dış finansman ihtiyacı ve nihayetinde ekonomik büyüme üzerinde doğrudan belirleyici olan kapsamlı bir makroekonomik meseledir"

(Başak Erkalan Köprübaşılı/Ankara)

9- İstanbullular cuma ve cumartesi üşüyebilir

Meteoroloji mühendisi Adil Tek: "Özellikle cuma günü öğleden sonra, cumartesi sabahı, gece İstanbullular birazcık üşüdüklerini hissedecek. Geçişlerden dolayı sıcaklıklar 18 derecelere kadar İstanbul'da inebilir"

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir: "Sıcaklıkların düşmesiyle gece sıcaklığı 22 derecelerde, gündüz de 27-29 derece arasında görülecek. Rüzgarın olmadığı bölgelerde nemin de artmasıyla hissedilen sıcaklıklar, bunların 3-4 derece üzerine çıkacak. Çok güçlü bir soğuk hava dalgası değil, sadece kenti serinletecek"

(Gökçe Karaköse/İstanbul)

10- Beşiktaş, Avrupa kupalarında 264. maçına çıkacak

Avrupa kupalarında 263 maça çıkan siyah-beyazlılar söz konusu maçların 102'sini kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine kaybetti

Beşiktaş, Litvanya ekibiyle oynayacağı rövanş maçıyla Avrupa kupalarında deplasmandaki 132. mücadelesini verecek

Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda bulunan Rashica'nın 4, Orkun Kökçü'nün 3, Semih Kılıçsoy'un 2, Oh ve Murillo'nun ise Avrupa'da 1'er golü bulunuyor

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Grafikli)

11- Trabzonspor, Avrupa kupalarında 157. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında çıktığı 156 maçta 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 61 mağlubiyet yaşadı

(Selçuk Kılıç/Trabzon) (Grafikli)

12- İrfan Can Eğribayat, Gençlerbirliği'nde "yeniden doğdu"

Yeni transfer olduğu Gençlerbirliği'ndeki performansıyla dikkati çeken kaleci İrfan Can:

"Bu sezona 'yeniden hayata dönüş, yeniden futbola dönüş' olarak bakıyorum. Hayatımla ilgili de çok daha fazla şeyi düzeltmeye başladım"

"Genç yaş milli takımlarında her yaş kategorisinde bulundum. A Milli Takım'da da bulunmak isterim. Hocalarımızın takdirinden önce de benim sahada bu performansları devam ettirmem gerekiyor"

"Mourinho ile ilk antrenmana çıkacağım zaman futbol hayatım boyunca hiç heyecanlanmadığım kadar heyecanlanmıştım. Kendisinin en büyük özelliği bence ikili ilişkileri çok iyi"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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