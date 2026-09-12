Türk-Macar askeri tarihine ışık tutan 'Askeri Yoldaşlık Anıları' sergisi 18 Eylül'de açılıyor

Türk-Macar askeri ilişkilerinin tarihsel serüvenini gözler önüne seren "Askeri Yoldaşlık Anıları" sergisi, 18 Eylül'de Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kırım Savaşı'ndan Birinci Dünya Savaşı'na uzanan dönemi kapsayan sergi, 18. yüzyıldan günümüze Macaristan'ın askeri tarihini konu alan Budapeşte Askeri Tarih Müzesi'nden derlenen eserlerden oluşuyor.

Koleksiyonda 1848-1849 Macar ihtilali sonrasında Osmanlı ordusunun saflarında yer alan Macar mülteciler ve Birinci Dünya Savaşı'nda aynı cephede savaşan askerlere dair pek çok eser yer alıyor.

Madalyalar, şahsi yadigarlar ile döneme ışık tutan yazılı ve görsel belgelerden oluşan sergi, binlerce Macar askerinin zorlu coğrafyalarda edindiği askeri ve insani deneyimleri bir araya getiriyor.

Sergi, 18 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Kağıthane'de bulunan Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.