İMİB Başkan Yardımcısı Metin Çekiç: Döviz Kuru ve Maliyetler Madencilik Sektörünü Zorluyor

10.04.2026 03:09
İMİB Başkan Yardımcısı Metin Çekiç, döviz fiyatlarındaki artışın Türkiye'deki doğal taş ve metalik madenlerin pahalı kalmasına neden olduğunu belirtti. Çekiç, enerji maliyetleri ve işçilik giderlerinin artmasının sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Recep ERÇİN İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Yardımcısı Metin Çekiç, döviz fiyatlarındaki artışın enflasyonun gerisinde kalması yüzünden Türk doğal taşının ve metalik madenlerinin dışarıya göre pahalı kaldığını söyledi. "Doğal taş ve metalik madenlerde dünya ile rekabet edemez hale geldik" diyen Çekiç, mazot zammıyla enerji maliyetlerinin arttığını, işçilik payının yüzde 10'dan yüzde 25'in üzerine çıktığını ve orman bedellerinde yüzde 130'luk yeniden değerleme uygulandığını belirtti. Döviz kurlarının enflasyonun gerisinde kalmasının firmaların sermayesini erittiğini ve nefes alamaz hale geldiklerini vurguladı.

Çekiç, madencilikte her 100 ruhsattan sadece birinin işletmeye dönüştüğünü, Türkiye'de 10 bin ruhsat ve 4 bin civarında madencilik işletmesi olduğunu açıkladı. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Exim kredilerine erişimde sorun yaşadığını ve bu konuda çözüm arayacaklarını ifade etti. 5G teknolojisinin maden sahalarında iletişimi güçlendirmesini beklediklerini, yeşil enerjinin kalbinde madenlerin olduğunu söyledi.

İMİB seçimlerinde başkan adayı olan Çekiç, 5 milyon dolar ihracat kriteri nedeniyle bazı ihracatçıların aday olamadığını, bu konuda Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini ve komiteler kurarak temsiliyeti genişleteceklerini açıkladı. İMİB'in 6 bin 500'den fazla üyesiyle Türkiye maden ihracatının yaklaşık yüzde 65'ini gerçekleştirdiğini vurgulayarak, sektörün platformlara bırakılamayacak kadar büyük olduğunu ve İMİB'in çatı kuruluş olarak önemini dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

