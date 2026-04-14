Türk Medeni Kanunu'nun 1 Asırı - Son Dakika
Türk Medeni Kanunu'nun 1 Asırı

Türk Medeni Kanunu\'nun 1 Asırı
14.04.2026 12:07
Prof. Dr. Kılınç, Türk Medeni Kanunu'nun toplumsal eşitliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, "Kabulünün 1 asrını geride bıraktığımız 'Türk Kanunu Medenisi', bir hukuku düzenlemenin ötesindedir. Türk modernleşmesinin, toplumsal eşitliğin simgesidir." dedi.

Kılınç, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında desteklenen "Cumhuriyet ve Türk Kanunu Medenisi'nin Normatif Temelleri" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, kurumun Atatürk'ü, milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini tüm yönleriyle araştırmak ve bu araştırmaların sonuçlarını yaymak misyonuyla kurulduğunu belirtti.

ATAM'ın ulusal ve uluslararası yayımlar ve bilimsel etkinlikler düzenlediğine dikkati çeken Kılınç, "Kabulünün 1 asrını geride bıraktığımız 'Türk Kanunu Medenisi', bir hukuku düzenlemenin ötesindedir. Türk modernleşmesinin, toplumsal eşitliğin simgesidir. Kişilik haklarından aile hukukuna, mirastan mülkiyete kadar hayatın her anına dokunmaktadır." diye konuştu.

Kılınç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk hukukunun gelişimine katkı sağlayanları rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk ise Türk Medeni Kanunu'nun Cumhuriyet'in temel taşlarından olduğunu anlattı.

Medeni Kanun'un toplumsal dönüşümün, modernleşmenin, hukuki aklın güçlü bir tezahürü olduğunu vurgulayan Öztürk, "Türk Medeni Kanunu, hukuk sistemimizi, bireyin özgürleşmesini, kadın-erkek eşitliğini toplumsal hayatın çağdaş normlar temelinde yeniden inşasını mümkün kılan köklü bir reformdur." ifadesini kullandı.

Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner de Cumhuriyet'in bir hukuk anlamındaki simgesini "Türk Kanun Medenisi"nde bulduğunu söyledi.

Bu kanunla kadınların eşit yurttaşlık kazandığını hatırlatan Bozaner, kadınların istedikleri işi yapabilme konusunda eşlerinden izin alma gibi prosedürlerin kaldırıldığını, kadınların eşit miras ve mülkiyet haklarına sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından panel oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Medeni Kanunu'nun 1 Asırı - Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
