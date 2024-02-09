Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden Ayrıldı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden Ayrıldı

Türk Metal Sendikasında sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden ayrılan Pevrul Kavlak'ın yerine oy birliğiyle Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ seçildi. Nisan 2009 tarihinden bu yana görevini sürdüren Kavlak, sağlık sorunları sebebiyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Sendika Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Uysal Altundağ Genel Başkan olarak seçildi.

09.02.2024 15:11
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Türk Metal Sendikasında sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden kendi isteğiyle ayrılan Pevrul Kavlak'ın yerine oy birliğiyle Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ seçildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Genel Başkanlık görevini yürüten Pevrul Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle dün görevinden ayrıldı.

Sendika Yönetim Kurulunun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Kavlak'ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ Genel Başkan olarak seçildi.

Kaynak: AA

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Pevrul Kavlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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