Türk Metal Sendikası ve MESS Anlaşmaya Vardı

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası, 150 bin işçiyi ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, anlaşmaya ilişkin; "Üyelerimizin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için çaba gösterdik. Toplu sözleşmede geldiğimiz bu durum, Türk Metal için yeni bir zaferdir...Üyelerimize verdiğimiz sözümüzü tutuk, Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk altı ay için yüzde 100'ü aşan bir artışla yine tarih yazdık" açıklamasını yaptı.

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023'te başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 17 Ocak 2024 günü MESS Genel Merkezinde yapılan oturumda anlaşmayla sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde daha önce yapılan 5 oturumda MESS tarafından yapılan teklifler Türk Metal Sendikası tarafından kabul edilmeyerek grev kararı alınmıştı. Grev kararının alınmasının ardından yapılan üç oturumda da görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Taraflar bugün MESS Genel Merkezinde yeniden bir araya gelerek, 2023-2025 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya vardı.

Türk Metal Sendikası'nın açıkladığı toplu iş sözleşme şartları şöyle:

"-31.8.2023 tarihinde saatlik ücreti 65 TL'nin altında olan saatlik ücretler 65 TL'ye çekildi. Bu düzenleme 89 bin 600 üyemizi ilgilendiriyor.

-Çekme uygulandıktan sonra tüm üyelerimizin saatlik ücretlerine yüzde 32 oranında zam yapıldı.

-Bunun ardından tüm üyelerimize seyyanen 30 TL/saat zam yapıldı.

-Ardından tüm üyelerimizin her kıdem yılına, 15 yılla sınırlı olmak üzere 2 TL/saat zam yapıldı. Bu madde EYT'den emekli olanların ilk işe giriş tarihleri itibarıyla uygulanacak.

-Böylece sözleşmenin ilk altı ayı için, 1.9.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplamda ortalama yüzde 98 zam yapıldı.

-Sözleşmenin 2. altı ayında ücretlere, 1 Mart'tan geçerli olmak üzere enflasyon korumalı yüzde 30 oranında zam yapıldı.

-3. altı ay zammı enflasyon ve 3 puan refah payı olarak belirlendi.

-4. altı ay için zam oranı ise enflasyon oranında belirlendi.

-Sözleşmede ayrıca, tüm sosyal haklara ilk yıl için yüzde 140, ikinci yıl için yıllık enflasyon oranında artış getirildi.

-Ulusal bayram ve genel tatil günleri mesaisi yüzde 100'den yüzde 125 olarak artırıldı.

-Ayrıca iki gün sünnet izni alındı ve eğitim yardımı kapsamına anaokulu eğitimi de dahil edildi.

-Engelli üyelerimize Engelliler Günü'nde bir günlük ücretli izin verilmesi kararlaştırıldı.

-Böylece, taslağımızdaki çekme maddesinin tamamı, saatlik ücrete istediğimiz yüzde 80 zammın yüzdeli ve seyyanen olarak yüzde 76'sını aldık.

-Taslağımızda 3 TL olarak talep ettiğimiz kıdem zammını 2 TL'sini aldık.

-Kümülatifte ise birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105,1, yıllıkta ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157,40 artış sağladık."

"ÜLKEMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK DARBOĞAZ, EN ÇOK EMEĞİYLE GEÇİNENLERİ ETKİLEDİ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Üyelerimize verdiğimiz sözümüzü tutuk, Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk altı ay için yüzde 100'ü aşan bir artışla yine tarih yazdık" dedi.

Kavlak, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz, en çok emeğiyle geçinenleri etkiledi. Artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalanması, başta ücretliler olmak üzere halkımızın büyük bir geçim sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Böyle bir dönemde, temsil ettiğimiz metal emekçilerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için masada mücadele verdik. Üyelerimizin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için çaba gösterdik. Toplu sözleşmede geldiğimiz bu durum, Türk Metal için yeni bir zaferdir. Tüm üyelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.