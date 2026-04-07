Türk Yaş Meyve Sebze Sektörü Yeni Pazarlarda Büyümeyi Hedefliyor - Son Dakika
Türk Yaş Meyve Sebze Sektörü Yeni Pazarlarda Büyümeyi Hedefliyor

07.04.2026 13:14
Türk yaş meyve ve sebze sektörü, iklim değişikliği ve artan maliyetler karşısında ihracatını korumaya çalışırken, üretim planlamasındaki eksiklikler ve teknik engeller ticaretin önünde engel teşkil ediyor.

Türk yaş meyve ve sebze sektörü, iklim değişikliği, artan maliyetler ve teknik engellere rağmen ihracat gücünü koruyor. Uludağ Yaş Meyve Sebye İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, kuraklık, don ve düzensiz yağışların üretimi zorlaştırdığını, işçilik ve lojistik maliyetlerinin rekabeti tehdit ettiğini ifade etti. 2025 yılı zorlu geçse de güçlü altyapı sayesinde ihracat performansı korundu.

Yazgan, üretim planlamasındaki eksiklikler ve baskılanmış döviz kuru ile yükselen maliyetlerin fiyat rekabetini zorlaştırdığını vurguladı. Özellikle işçilik maliyetlerindeki artışın ihracatçılar üzerinde baskı oluşturduğunu, yüksek potansiyelli pazarlara girişte teknik süreçlerin yavaş ilerlemesinin büyümeyi sınırladığını belirtti. Uzak Doğu gibi bölgelerde karantina protokollerinin tamamlanmaması nedeniyle ihracatın yavaşladığını, bu süreçlerin sonuçlanmasıyla ihracatın hızlanabileceğini söyledi.

Almanya ve Avusturya gibi pazarlarda teknik engellerle karşılaşıldığını, bazı sevkiyatların bilimsel temelden uzak analizlerle bloke edildiğini ifade eden Yazgan, doğal üretim koşullarında yetiştirilen ürünlerin durdurulmasının ticareti ve üretici gelirini olumsuz etkilediğini belirtti. Bu nedenle ihracat yapılan ülkelerle bilimsel temelli denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve diplomatik temasların artırılması gerektiğini vurguladı.

Önümüzdeki dönemde Avrupa'daki konumu korurken yeni pazarlarda kalıcı büyüme hedeflendiğini açıklayan Yazgan, Rusya'da yeniden ivme kazanmayı, Hindistan, Malezya, Singapur ve Çin gibi pazarlarda yeni ihracat kanalları oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Stratejinin pazar çeşitlendirmesinin yanı sıra lojistik maliyetleri azaltacak yatırımlar, soğuk zincir altyapısı ve modern sistemleri içerdiğini ifade etti.

Bursa Siyah İnciri'nin uluslararası pazarda stratejik değer taşıdığını vurgulayan Yazgan, tarım sektöründe kalıcı başarının öngörülebilir politikalarla mümkün olduğunu, ani ihracat yasaklarının ticari ilişkileri zedelediğini belirtti. Karar alma süreçlerinde sektörle istişare mekanizmalarının güçlendirilmesi ve üretim planlamasının acil hale geldiğini dile getirdi. İklim dostu üretim, organik uygulamalar ve sertifikalı tarımla sektörün dünya pazarlarında güçleneceğini, Bursa merkezli ürünlerin marka değerini artırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Türk Yaş Meyve Sebze Sektörü Yeni Pazarlarda Büyümeyi Hedefliyor - Son Dakika

Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
SON DAKİKA: Türk Yaş Meyve Sebze Sektörü Yeni Pazarlarda Büyümeyi Hedefliyor - Son Dakika
