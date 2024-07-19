Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı 6 madalya kazandı - Son Dakika
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Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı 6 madalya kazandı

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Polonya'da düzenlenen 54. INTERSTENO Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda 5 dünya şampiyonluğu ve 1 dünya üçüncülüğü olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı. Takım, bu başarıyla toplamda 132 dünya şampiyonluğuna ulaştı.

19.07.2024 16:45
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Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından Polonya'da düzenlenen 54. INTERSTENO Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda 5'i dünya şampiyonluğu, biri dünya üçüncülüğü olmak üzere 6 madalya kazandı.

Federasyonun Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen 54. INTERSTENO Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası, Polonya'nın Katowice şehrinde 13-17 Temmuz tarihlerinde yapıldı.

Dünyadan 29 ülkenin katıldığı şampiyonada, Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 3 kategoride 9 madalyanın dağıtıldığı Dünyanın En Büyük 30 Dakikalık Hatasız Sürat Yarışı'nda ikisi dünya şampiyonluğu, biri dünya üçüncülüğü olmak üzere toplamda 3 madalya kazandı.

Yarışta, "küçükler" kategorisinde Afyonkarahisar'daki Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi'nden Nisan Maya Tunçoğlu dakikada net 125 sözcükle, "tecrübeliler" kategorisinde Danıştay Başkanlığından Erdi Çiller dakikada net 155 sözcükle dünya şampiyonu, yine "küçükler" kategorisinde Afyonkarahisar'daki Sandıklı Özel Bera Koleji'nden Merve Mutlu dakikada net 82 sözcükle dünya üçüncüsü oldu.

Yarışçılar, bu dereceleriyle takım halinde de dünya şampiyonluğunu elde etti.

Öte yandan, "küçükler" kategorisinde Nisan Maya Tunçoğlu, "ses deşifre", "canlı deşifre" ve "kayıt deşifre" yarışlarında 3 dünya şampiyonluğu kazandı. "Tecrübeliler" kategorisinde Hakan Kurt da ses deşifre ve canlı deşifre yarışlarında dördüncü oldu.

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı'nın bu yarışmada elde ettiği 5 dünya şampiyonluğu ile 45'i dünya rekoru olmak üzere dünya şampiyonluğu sayısı 132'ye çıktı. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı 6 madalya kazandı - Son Dakika

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