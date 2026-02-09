Usta Sanatçılar, Didim'de Eserleriyle Anıldı

(AYDIN) - Usta sanatçılar Cem Karaca, Müzeyyen Senar ve Barış Manço, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte hafızalara kazınan eserleriyle anıldı.

Didim Belediyesi DİGEM Sanat Akademisi'nde Türk müziğinin usta isimleri için gerçekleştirilen anma programına Belediye Başkanı Hatice Gençay ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Müziğin zamana meydan okuyan gücünün hissedildiği gecede; Cem Karaca, Müzeyyen Senar ve Barış Manço'nun eserleri salonu dolduran katılımcılarla birlikte hep bir ağızdan seslendirildi.

Etkinlikte konuşan Gençay, "Bu toprakların ortak hafızasında yer edinmiş ustalarımızı şarkılarıyla anmak, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmaktır. DİGEM'de halkımızla bir araya gelerek müziğin birleştirici gücünü paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Büyük ustalarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.