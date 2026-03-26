Türk Öğrenciler Savaş Nedeniyle İran'dan Döndü - Son Dakika
Türk Öğrenciler Savaş Nedeniyle İran'dan Döndü

26.03.2026 11:31
Berfin Yiğit, İran'daki saldırılar sonrası döndüklerini ve eğitimlerine güvenle devam etmek istediklerini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası Türkiye'ye dönen Vanlı üniversite öğrencisi Berfin Yiğit (22), "Eğitimimize güvenli bir şekilde devam etmek istiyoruz. Umarım en kısa zamanda savaşta biter. İran çok güzel bir ülke. Biz çıktık ama İranlılar ülkelerinde kaldılar" dedi.

İran'da üniversite eğitimi alan Türk öğrencilerin birçoğu, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları sonrası Türkiye'ye döndü. O öğrencilerden biri olan Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci öğrencisi Berfin Yiğit, "Ben İran'da, Tahran Üniversitesi'nde okuyan bir Türk vatandaşıyım. Benim gibi Van'da yaklaşık 30 öğrenci, Türkiye genelinde ise 600'e yakın öğrenci bulunuyor. Tıp Fakültesi okumak, 6 yaşından bu yana hayalimdi. Okuduğum üniversite iyi bir üniversite ve denklik olduğu için burayı tercih ettim. Eğitimimiz İngilizceydi ve her şey gayet iyi gidiyordu" dedi. Saldırılar öncesi ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle online eğitime geçtiklerini belirten Yiğit, "Başlayan savaşla birlikte eğitimimiz tamamen sona erdi. Okulumuzla hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Oradayken ailelerimizle iletişim kurmakta da zorlandık. Çok zor süreçler yaşadık" diye konuştu.

'YATAY GEÇİŞ HAKKI TALEP EDİYORUZ'

Türkiye'ye döndükten sonra büyük bir belirsizlik içinde olduklarını ifade eden Yiğit, "Şu anda İran'a geri dönmekten çok korkuyoruz. Bu yüzden devletimizden destek bekliyoruz. Yatay geçiş hakkı talep ediyoruz. Zaten eğitimimizi tamamladıktan sonra ülkemize dönü, burada hizmet verecektik. Üniversitemizin denkliği var ve Türkiye tarafından da tanınıyor. Bu nedenle YÖK'ün sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

'SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ'

Yiğit, "Bu savaşın bitmesini istiyoruz. Bütün coğrafyalarda böyle şeylerin kesinlikle olmasını istemiyoruz artık. Özellikle gençler olarak eğitimimize güvenli bir şekilde devam etmek istiyoruz. Umarım en kısa zamanda savaşta biter. İran çok güzel bir ülke. Biz çıktık ama İranlılar ülkelerinde kaldılar. Sadece uluslararası öğrenciler çıktık. Ülkedeki insanlar çok güzel. Bize de çok fazla yardımları dokundu, onları da çok merak ediyoruz, onlara da ulaşamıyoruz. Ulaşabileceğiniz hiçbir yer yok. Ama onların da güvende olmasını çok istiyoruz. Onlar için de çok endişeliyiz. Hem orayı hem burayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, İran, Son Dakika

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi

12:08
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:35:16. #7.12#
