Türk Öğrencilere Katar'da Burslu Eğitim

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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin girişimleri ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Katar Üniversitesi arasında 2021 yılında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Türk öğrenciler Katar Üniversitesinde lisans eğitimi alıyor.

Katar Üniversitesi tarafından belirli şartlara göre seçilen öğrenciler, Katar Üniversitesi tarafından İstanbul'da yapılan sözlü ve yazılı sınav aşamalarını da başarıyla tamamlayarak tam burslu şekilde eğitimlere kabul edildi.

Burs kapsamında Katar'da lisans eğitimi alan Türk öğrencilere yurt konaklaması, 3 öğün yemek, sağlık sigortası ve yılda bir kez gidiş dönüş uçak biletinin yanı sıra aylık 500 Katar riyali eğitim desteği sağlanıyor.

Eğitimlere kabul alan öğrenciler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerden Arzum Kovan Katar'a ilk defa geldiğini söyleyerek "Katarlılar, Türklere karşı çok sıcakkanlılar, onlara teşekkür ederim. Hocalarımız da bizlere çok yardımcı oluyorlar. Büyükelçiliğimize ve Türkiye Maarif Vakfına hayallerimize bir adım daha yaklaşma fırsatı verdikleri için teşekkür ederim." dedi.

Seren Ebrar Sevinçkan da daha önce Katar'a ziyaret etmek amacıyla geldiğini ve eğitimine burada devam edebileceğini düşündüğünü belirterek "Türkiye Maarif Vakfı'nın Katar Üniversitesi ile işbirliğinden haberdar oldum ve başvurdum. Şuan da burada mutluyum, hazırlık sınıfındayım. Yoğun bir Arapça eğitiminin ardından bölüm seçeceğim. Büyükelçiliğimize ve Türkiye Maarif Vakfına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Osman Elmacı ise TMV ve Katar Üniversitesi arasındaki iş birliği anlaşması sayesinde Katar'a geldiğini ifade ederek, "Hazırlık sınıfının ardından fakülte seçeceğiz. Katar Üniversitesi dünya sıralamasında gayet iyi konumda. İnşallah dil eğitimlerimizin ardından bölüm eğitimlerimizi de güzel bir şekilde tamamlayabilirsek bizim için gayet faydalı olacak" şeklinde görüş belirtti.