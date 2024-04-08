Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179'uncu yıldönümü dolayısıyla video hazırladı.
Teşkilatın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Kahramanlar her yerde ve her koşulda, milletimizin yanında, milletimizin emrinde. 179 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
"Şehirde güven ve huzur denince akla biz geliriz" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, yunus timleri, atlı polisler, narkotik çalışanları ve özel harekata kadar teşkilat bünyesindeki personelin görevlerine yönelik görüntüler bulunuyor.
Paylaşımda ayrıca teşkilatın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yaraları sarmak için görev başında olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu akşam oynanacak olan Erzurumspor FK maçının kapalı gişe oynanacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Göztepe taraftarları, önemli bir karşılaşma olan maç için tüm biletleri satın aldı ve takımlarını desteklemek için stadyuma geleceklerini belirtti.
Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği'nin (ERULDER) düzenlediği '40 Hadis Ezberleme ve Kuran Ziyafeti' yarışması renkli görüntülerle gerçekleşti. Programa 47 öğrenci başvuruda bulunurken, yarışmaya Suriye, Sudan, Somali, Yemen, Kazakistan ve Bangladeşli öğrenciler katıldı. Yarışmanın finalinde birinciliği Suriyeli Almutazbillah ve Somalili Muhktar paylaştı. ERULDER Başkanı Ertan Halit Aksakal, yarışmanın büyük bir ilgi gördüğünü ve gelecek dönemlerde benzer etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.
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