Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılını işaret diliyle kutladılar

Aldıkları işaret dili eğitimi ile Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılını kutladılar
NİĞDE - Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nde işaret dili eğitimi alan öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yılını hazırladıkları video ile kutladı.
Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi İşaret Dili Atölyesinde eğitim alan öğrenciler, "Ben polisimi seviyorum, polis varsa huzur vardır" diyerek çektikleri videoda polis teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, "179 yıldır milletimizin huzur ve güvenliği için canı pahasına, özveriyle hizmet eden Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.
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