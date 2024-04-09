Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılını işaret diliyle kutladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılını işaret diliyle kutladılar

Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nde işaret dili eğitimi alan öğrenciler, hazırladıkları video ile Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Öğrenciler, 'Ben polisimi seviyorum, polis varsa huzur vardır' diyerek duygularını ifade etti.

09.04.2024 23:43  Güncelleme: 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aldıkları işaret dili eğitimi ile Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılını kutladılar

NİĞDE - Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nde işaret dili eğitimi alan öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yılını hazırladıkları video ile kutladı.

Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi İşaret Dili Atölyesinde eğitim alan öğrenciler, "Ben polisimi seviyorum, polis varsa huzur vardır" diyerek çektikleri videoda polis teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, "179 yıldır milletimizin huzur ve güvenliği için canı pahasına, özveriyle hizmet eden Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Gençlik, Bor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılını işaret diliyle kutladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı “TRT Genel Müdürü“ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
22:52 Bakan Bolat’tan, “İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi“ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, "İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?" sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
21:15 “İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor“ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de ’’Esenyurt’’ çatlağı Eski başkan ’’İşçi kıyımı yapıldı’’ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de ''Esenyurt'' çatlağı! Eski başkan ''İşçi kıyımı yapıldı'' deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:28 İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener’in hayır duasını aldım İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener'in hayır duasını aldım
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ’’Refah’’ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ''Refah'' mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 00:48:51. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılını işaret diliyle kutladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement