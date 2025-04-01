Türk Restoranı Antik Pingyao'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Restoranı Antik Pingyao'da Açıldı

Türk Restoranı Antik Pingyao\'da Açıldı

Shanxi'deki Pingyao'da Türk mutfağı ilk kez tanıtıldı; iş insanı Ali Büyüksakallı restoran açtı.

01.04.2025 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAİYUAN, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletindeki tüccarlar iki ya da üç asır önce Türkiye'ye çay ihraç ediyordu. Şimdi ise bir Türk iş insanı, Shanxi tüccarlarının memleketi Pingyao'ya Türk mutfağını getirdi.

2800 yılı aşkın geçmişe sahip Pingyao, 1997 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alındı. Ming Hanedanlığı döneminden (1368-1644) kalma neredeyse hiç bozulmamış kent surları ve iyi korunmuş mimarileriyle tanınan Pingyao, hem Çinli hem de yabancı turistler için popüler bir adres.

Antik kentin işlek Batı Caddesi'nde açılan Mama Fatma adlı Türk restoranı, 1823 yılında Shanxi tüccarlarının kurduğu ve 1914 yılında kapatılan Çin'in ilk poliçe bankası Rishengchang'ın karşısında yer alıyor.

Turist Yang Penglong ve arkadaşları yemeklerin fotoğrafını çekmek için sabırsızlanıyor. Yang, "Pingyao'da otantik Türk yemekleri bulacağımı tahmin etmemiştim" diyor.

Restoranın 37 yaşındaki sahibi Ali Büyüksakallı, Çin'e ilk ziyaretini 2009 yılında, bir sonraki yıl Shanghai'da düzenlenecek Dünya Fuarı'na hazırlanmak üzere gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu ziyaret sırasında Çin halkının misafirperverliğinden çok etkilenen Büyüksakallı, Çin'de çalışmaya karar vermiş.

Günümüzde Çin'de 50'den fazla dondurma dükkanı ve 10'dan fazla Türk restoranı bulunan Büyüksakallı, şans eseri antik Pingyao kentinde yemek şirketi sahibi Han Jie ile tanışmış. İkili, 2025'in Bahar Bayramı'nda Pingyao'da Türk restoranını açmaya karar vermiş.

Çin ekonomisine güvendiği vurgulayan Büyüksakallı, "Pandemiden sonra işlerimiz biraz toparlandı. Bu da bana bu restoranı işletme konusunda cesaret verdi" diyor.

Restoranın bugünlere gelmesinde Büyüksakallı'nın çabalarının yanı sıra birden fazla gencin hayalleri de rol oynamış.

Türkmenistan'dan gelen 26 yaşındaki restoran müdürü Usman Kadgrbergenov, Çin'de altı yıl eğitim görüp yaşadıktan sonra akıcı bir şekilde Çince konuşabiliyor. Kadgrbergenov, mezun olduktan sonra burada kalmaya karar vermiş.

22 yaşındaki aşçı Nurmuhammet Orazlyyew de Türkmenistan'dan geliyor. Çocukluğundan beri Çin filmlerini çok sevdiğini söyleyen Orazlyyew, "En çok buradaki rahat yaşamı ve güvenli ortamı seviyorum" diyor.

Büyüksakallı'ya göre aile ve geleneklere değer veren Çin ile Türkiye arasındaki kültürel farklılıklar çok az. Kahramanmaraşlı olan Büyüksakallı, Pingyao'nun memleketine benzediğini söylüyor.

Büyüksakallı, "Pingyao'ya memleket hasretimi dindirmek için gidiyorum. Bu kent, çocukluğumdaki büyükannemin evi gibi bana çok sıcak bir his veriyor" diye konuşuyor.

Kaynak: Xinhua

Fatma Adlı, Gastronomi, Türk İş, Ekonomi, Güncel, turist, Shanxi, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Restoranı Antik Pingyao'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu Yeni görüntü ortaya çıktı Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı
Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

17:33 Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
14:18 Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz
12:34 Bakan Yumaklı’dan kredi müjdesi Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:36 Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
08:10 Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu Yeni görüntü ortaya çıktı Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı
08:03 Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
07:44 Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
07:34 Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 18:20:37. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Restoranı Antik Pingyao'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement