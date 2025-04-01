Türk Restoranı Antik Pingyao\'da Açıldı

TAİYUAN, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletindeki tüccarlar iki ya da üç asır önce Türkiye'ye çay ihraç ediyordu. Şimdi ise bir Türk iş insanı, Shanxi tüccarlarının memleketi Pingyao'ya Türk mutfağını getirdi.

2800 yılı aşkın geçmişe sahip Pingyao, 1997 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alındı. Ming Hanedanlığı döneminden (1368-1644) kalma neredeyse hiç bozulmamış kent surları ve iyi korunmuş mimarileriyle tanınan Pingyao, hem Çinli hem de yabancı turistler için popüler bir adres.

Antik kentin işlek Batı Caddesi'nde açılan Mama Fatma adlı Türk restoranı, 1823 yılında Shanxi tüccarlarının kurduğu ve 1914 yılında kapatılan Çin'in ilk poliçe bankası Rishengchang'ın karşısında yer alıyor.

Turist Yang Penglong ve arkadaşları yemeklerin fotoğrafını çekmek için sabırsızlanıyor. Yang, "Pingyao'da otantik Türk yemekleri bulacağımı tahmin etmemiştim" diyor.

Restoranın 37 yaşındaki sahibi Ali Büyüksakallı, Çin'e ilk ziyaretini 2009 yılında, bir sonraki yıl Shanghai'da düzenlenecek Dünya Fuarı'na hazırlanmak üzere gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu ziyaret sırasında Çin halkının misafirperverliğinden çok etkilenen Büyüksakallı, Çin'de çalışmaya karar vermiş.

Günümüzde Çin'de 50'den fazla dondurma dükkanı ve 10'dan fazla Türk restoranı bulunan Büyüksakallı, şans eseri antik Pingyao kentinde yemek şirketi sahibi Han Jie ile tanışmış. İkili, 2025'in Bahar Bayramı'nda Pingyao'da Türk restoranını açmaya karar vermiş.

Çin ekonomisine güvendiği vurgulayan Büyüksakallı, "Pandemiden sonra işlerimiz biraz toparlandı. Bu da bana bu restoranı işletme konusunda cesaret verdi" diyor.

Restoranın bugünlere gelmesinde Büyüksakallı'nın çabalarının yanı sıra birden fazla gencin hayalleri de rol oynamış.

Türkmenistan'dan gelen 26 yaşındaki restoran müdürü Usman Kadgrbergenov, Çin'de altı yıl eğitim görüp yaşadıktan sonra akıcı bir şekilde Çince konuşabiliyor. Kadgrbergenov, mezun olduktan sonra burada kalmaya karar vermiş.

22 yaşındaki aşçı Nurmuhammet Orazlyyew de Türkmenistan'dan geliyor. Çocukluğundan beri Çin filmlerini çok sevdiğini söyleyen Orazlyyew, "En çok buradaki rahat yaşamı ve güvenli ortamı seviyorum" diyor.

Büyüksakallı'ya göre aile ve geleneklere değer veren Çin ile Türkiye arasındaki kültürel farklılıklar çok az. Kahramanmaraşlı olan Büyüksakallı, Pingyao'nun memleketine benzediğini söylüyor.

Büyüksakallı, "Pingyao'ya memleket hasretimi dindirmek için gidiyorum. Bu kent, çocukluğumdaki büyükannemin evi gibi bana çok sıcak bir his veriyor" diye konuşuyor.