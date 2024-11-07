Türk Rock Müziği'nin Önemli İsimlerinden İrfan Alış Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Haber: Hilal Solmaz

(İSTANBUL) - Peyk grubunun solisti ve şarkı yazarı Türk rock müziğinin önemli isimlerinden İrfan Alış'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

İrfan Alı için Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Cami'nde düzenlenen törene, Peyk grubunun yanı sıra, Red, Sattas, Flört gibi grupların üyeleri, Teoman, Özge Fışkın, Can Gox gibi müzik dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ayrıca, tiyatro ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Halit Ergenç, Bülent Çolak, MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Kültür Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan da törene katılanlar arasındaydı.

Geride bıraktığı unutulmaz şarkılar ve kendine özgü ses tonuyla hafızalarda iz bırakan İrfan Alış'ın cenazesi alkışlarla Kulaksız Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlandı.

Alış'ın cenaze töreninde, sanatçı dostları duygularını ANKA Haber Ajansı ile paylaştı. Özge Fışkın, "Dünyanın en iyi insanıydı İrfan. Çok özleyeceğiz onu. Halen kaybettiğimize inanamıyorum" diyerek, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Elmas gibi bir kalbi vardı"

Flört Grubu üyesi Ozan Kotra, "İrfan her şeyden önce bir sanat adamıydı, çok değerli bir karakterdi, elmas gibi bir kalbi vardı. Birimizin gruplarından her zaman çok etkilendik. Peyk ile birlikte harika işler yaptılar. Değerli bir hayattı, gencecik bir yaşta aramızdan ayrıldı. Ama ben dolu dolu yaşadığını düşünüyorum. Buraya gelen insanların ona derinden bir hayranlık duyduğunu hissediyorum ki biz de öyleyiz. Nereye gittiğini bilmiyorum ama gittiği yerin sıkıcı bir yer olduğunu düşünmüyorum" dedi. Çağatay Kehribar ise, "İyi bir insandı. Sanat kadrosundan bir kişi daha eksildi" ifadelerini kullandı.

Redd Grubu Üyesi Doğan Duru, "İrfan gerçekten özel biriydi. Ama ne kadar özel olduğunu pek anlayamadı Türkiye. En son birlikte sahneye çıkmıştık. Çok üzgünüm, mücadele eden bir insandı. Hakkıyla sanatını yapan biriydi. Ülkemiz çok kötü zamanlar yaşıyor olabilir ama en azından gençlerin böyle sanatçılara daha sahip çıkmasını beklerdim. Öldükten sonra müziği yaşar diye düşünüyorum" diyerek, duygularını ifade etti.

"Herkesin kalbine dokundu"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "İrfan Alış'ın kaybını herkesin ne kadar derinden hissettiğini görüyorum. Alış'ın pandemi sürecinde müzisyenlere uzattığı elleri, gösterdiği dayanışmayı unutmayacağız. Sadece müziği çok güzel olduğu için sevilmiyor. Buradaki insanların hepsinin kalbine dokunmuş. Çok üzücü bir kayıp" dedi.

"O, günümüzün hippisiydi"

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sanatçı Burhan Şeşen de duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Ne mutlu İrfan'a, fikirlerinin peşinden gitti. Hiçbir zaman müziği bir çıkara alet etmedi. Hem kendisi hem grubu hep istedikleri müzikleri yaptı. Bir sürü alanda faaliyet gösterdi. Kendini müzik dışında esnaf olarak nitelendirirdi. Irgatlıktan, gazete bayiliğine, midye dolma satıcılığından birçok alanda ekmeğini çıkaran birisiydi. Onun için müzik bambaşka bir şeydi. Hepimizden çok daha farklıydı. Müziği ne bir mesaj ne de para kazanma kaygısıyla yaptı. O, günümüzün hippisiydi. Çok özel birini kaybettik. Ne mutlu bize ki onu tanıdık. Mekanı cennet olsun" dedi.

İrfan Alış kimdir?

İrfan Alış, sadece şarkılarıyla değil, yaşadığı hayatla da bir mücadelenin sembolüydü. 1991 yılında kurduğu Peyk grubu, özellikle 2000'li yılların başından itibaren Türk alternatif müzik sahnesinin en önemli gruplarından biri haline geldi. Alış, Peyk'in şarkı sözlerini yazarak, hem kendi ruhunu hem de toplumun sessiz çığlıklarını bu şarkılara adeta işliyordu. Grubun sesini duyuran yalnızca müziği değil, Alış'ın insana dokunan ve insanı sorgulamaya iten derinlikli sözleriydi.

Son yıllarda sahneye koyduğu "Hamiyet" müzikaliyle 1980 darbesinin hüzünlü izlerini canlı tutarak bir dönemi yeniden hatırlatan Alış, bu projeyle büyük ses getirmişti. "Hamiyet'in hikayesi, Alış'ın hayatını ve müziğini birleştiren önemli bir sembol haline geldi.

Pandemi döneminde müzikal mücadele veren emekçilerin sesi olan İrfan Alış, müzik sektöründeki telif hakları sorunlarını cesurca gündeme getirdi.