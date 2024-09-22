Türk Sağlık Ekibi Uganda'da Tedavi Hizmeti Veriyor - Son Dakika
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Türk Sağlık Ekibi Uganda'da Tedavi Hizmeti Veriyor

TİKA ve TADD işbirliğiyle Uganda'da gönüllü sağlık ekibi, 1000'den fazla hastayı tedavi etti.

22.09.2024 14:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğinde Uganda'da gönüllü olarak hastalara tedavi ve ameliyat hizmeti veren Türk sağlık ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

18 kişilik gönüllü sağlık ekibi, TİKA ve TADD işbirliğinde düzenlenen sağlık organizasyonu kapsamında, Uganda'nın Viktorya Gölü kıyısındaki Jinja kentinde bulunan ve ülkenin ikinci büyük hastanesi olan Jinja Devlet Hastanesinde, yaklaşık bir haftada 1000'den fazla Ugandalıyı tedavi etti.

Ameliyat olması gereken hastalara müdahale eden alanında uzman doktor, hemşire ve anestezi teknisyenlerinden oluşan gönüllüler, bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyonla onlarca kişinin sağlığına kavuşmasını sağladı.

Ejau Lubega, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü Türk sağlık ekibi tarafından kardeşinin boynundan yaklaşık 2 kiloluk kitle alındığını söyledi.

Kardeşinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Lubega, "Kardeşim yıllarca bu kitleyle yaşamak zorunda kaldı ve gün geçtikçe kitlenin büyüklüğü artıyordu. Boynundaki kitle yaşam şartlarını zorlaştırırken görüntü olarak da kötü duruyordu." ifadesini kullandı.

Lubega, ameliyatın başarılı geçmesinden dolayı Türk doktorlara dua ettiğini söyledi.

Bu organizasyonu düzenleyerek yüzlerce kişinin sağlığına kavuşmasının bölge halkı için önemli olduğunu vurgulayan Lubega, bu tür çalışmaların daha fazla yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Beraberinde getirdikleri 56 kutu ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürününü ihtiyacı olan hastalar için kullanan sağlık ekibi, ağır hastaların gereksinim duyduğu başta çorba olmak üzere gıda ihtiyaçlarını da kendileri hazırlıyor.

Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanlarında şimdiye kadar onlarca kişi ameliyatla sağlığına kavuşurken 26 Eylül'e kadar sürecek sağlık organizasyonu kapsamında toplamda yaklaşık 100 ameliyat yapılması hedefleniyor.

Öte yandan Uganda'daki sağlık organizasyonu kapsamında çalışmalar yürüten gönüllü sağlık ekibi, ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımı yaptı ve su kuyusu açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Sağlık Ekibi Uganda'da Tedavi Hizmeti Veriyor - Son Dakika

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