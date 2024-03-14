Türk Sağlık-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı: Türk hekimleri ve sağlık çalışanları fedakarlıkla hizmet ediyor

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Türk Sağlık-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, geçmişte cephede, bağımsızlık için mücadele eden Türk hekimleri ve sağlık çalışanlarının bugün de fedakarlıkla, canını hiçe sayarak hizmet ettiğini bildirdi.

???????Kahveci, yazılı açıklamasında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın Türk hekimlerin işgale tepkilerinin, hürriyete sevdalarının, vatan ve millet için her şeyi göze alarak tavır koymalarının yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.

14 Mart'ın Türk bayrağının gölgesinde, düşmana karşı vatan için başlatılan bir mücadelenin adı ve şanlı geçmişten miras milli bir bayram olduğunu vurgulayan Kahveci, "Dün cephede, bağımsızlık için mücadele eden Türk hekimleri ve sağlık çalışanlarımız bugün de salgında, depremde kısacası Türk milletinin felaketleri yaşadığı her zaman ve her yerde, devletinin verdiği görevle tüm yurtta fedakarlıkla canını hiçe sayarak hizmet etmektedir." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanları için tek kalem maaş, ek zam ve refah payı uygulaması, nöbet ücretlerinin günün şartlarına göre düzenlenmesi, sağlıkta şiddetin en aza indirilmesi taleplerine de açıklamasında yer veren Kahveci, kamuya bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında atama ve tayinlerde engellerin sonlandırılmasını beklediklerini bildirdi.

Sağlık camiasının sorunlarına çareler üretilip, çözüm için adım atılması temennisiyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını aktaran Kahveci, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık camiası ayrımcılığın olmadığı, görev tanımlarının net belirlendiği daha iyi bir çalışma hayatı arzu etmekte, emeğinin karşılığını aldığı, çalışma ortamından memnun olduğu bir çalışma düzeni arzulamaktadır. Beklentilerin karşılanması, sorunlara çözüm üretilmesinin yolu ise sosyal taraflarla diyalog içinde, çalışanın görüşü alınarak düzenleme yapmaktan geçmektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmasını bekliyor, sağlık camiası için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu da dün olduğu gibi bugün de ifade ediyoruz."