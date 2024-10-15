Türk Sahil Güvenliği Düzensiz Göçmenleri Kurtardı

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Milli Savunma Bakanlığı, Rodos Adası'nın kuzeyinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenlerin, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 Ekim'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracıyla yapılan keşif ve gözetleme esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Rodos Adası'nın kuzeyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan iki botu bıraktığının görüntülendiği belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin, bölgeye giden iki sahil güvenlik botuyla kurtarıldığı bildirilen açıklamada, o anlara ait görüntülere de yer verildi.