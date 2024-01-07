 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Sanat Müziği Ustası Yüksel Uzel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Sanat Müziği Ustası Yüksel Uzel Hayatını Kaybetti

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzel'in vefat haberini arkadaşı Sedef İybar Instagram hesabından duyurdu. Uzun süredir kanserle mücadele eden sanatçının cenazesi Türkiye'ye getirilecek. Yüksel Uzel, müzik kariyerine 1975 yılında başlamış ve birçok başarılı albüm ve şarkıya imza atmıştır.

Türk Sanat Müziği Ustası Yüksel Uzel Hayatını Kaybetti
07.01.2024 - 18:09,
Abone Ol

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden 74 yaşındaki Yüksel Uzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Vefat haberini Instagram sosyal medya hesabında duyuran arkadaşı Sedef İybar, "Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın, en iyi arkadaşı kaybettim bugün." sözleriyle Uzel'i yad etti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve Güney Afrika'da yaşayan Uzel'in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.

Yüksel Uzel hakkında

İstanbul'da 1950'de dünyaya gelen ve asıl adı Yüksel Katmer olan ünlü sanatçı, babasını erken yaşta kaybettikten sonra eğitim hayatını yarıda bıraktı.

Daha sonra 1975'te İstanbul Belediye Konservatuarında korist olarak müzik kariyerine başlayan Uzel, ilk kez 1978'de Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne alarak büyük bir şöhret kazandı.

Bir süre sahne çalışmalarına devam eden Uzel ilk albümünü 1983'te Yavuz Plak'tan "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla çıkardı. Albüme adını veren bu şarkı, yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

İlerleyen yıllarda Türk sanat müziğine ağırlık veren Uzel, "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" ve "Al Aşkını Ver Gönlümü" gibi plaklarıyla da büyük çıkış yakaladı.

Uzel, kazandığı popülerlikle birlikte sinemada da şansını denedi ve 1988'de "Islak Sokak" adlı filmde Tarık Tarcan ile başrol oynadı.

Kariyerinin zirvesinde sahneleri bıraktı

Kariyerinin zirvesinde anevrizma rahatsızlığına yakalanan Uzel, İsviçre'de beyin ameliyatları geçirerek cerrah Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine sahne çalışmalarına son verdi.

Uzal, sadece televizyon çekimlerine katılırken 1993'e kadar albümler yapmaya devam etti.

İlk olarak 1997'de gittiği Güney Afrika'ya 2000'de ev alarak yerleşen Uzel, Johannesburg'da tanıştığı İhsan Börekçioğlu ile evlendi ve çiftin Arzu adında kızı oldu.

Uzel, eşinden 2008'de boşanmasının ardından Johannesburg'da yaşamayı sürdürdü. Burada kızı ve torunuyla hayat sürdüren sanatçı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Yüksel Uzel'in albümleri arasında, "Bir Seni, Bir Gülü Öptüm", "Yıllar Yorgun Ben Yorgun", "Al Aşkını Ver Gönlümü", "Benden Artık Bu Kadar", "Sensiz Bu Yaz" bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Afrika, İstanbul, Türkiye, Sanat, Ünlüler, Ölüm, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Sanat Müziği Ustası Yüksel Uzel Hayatını Kaybetti - Son Dakika


18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59
Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:43:25. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Sanat Müziği Ustası Yüksel Uzel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement