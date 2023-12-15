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Türk Sanatçı Sedef Gali'nin 'Kırılgan Sözcükler' Sergisi New York'ta Açıldı - Son Dakika
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Türk Sanatçı Sedef Gali'nin 'Kırılgan Sözcükler' Sergisi New York'ta Açıldı

Türk sanatçı Sedef Gali, New York'taki Türkevi'nde son sergisi 'Kırılgan Sözcükler'i açtı. Sanatçı, İstanbul ve New York'un birlikteliğini eserlerinde yansıttığını belirtti. Sergi, 28 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Türk Sanatçı Sedef Gali\'nin \'Kırılgan Sözcükler\' Sergisi New York\'ta Açıldı
15.12.2023 - 21:51,  Güncelleme: 21:52
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NEW Türk sanatçı Sedef Gali, son sergisi "Kırılgan Sözcükler'i (Fragile Words)" New York'taki Türkevi'nde açtı.

3 yıllık çalışmanın sonucunda eylülde New York'ta "Sedef Gali Art House"u açan sanatçı, "Kırılgan Sözcükler" sergisini, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve BM Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nde izlenime sundu.

Art House'da sanatı her alanda sanatçı ve sanatseverlerle bir araya getiren Gali, aralarında mekik dokuduğu "İstanbul ve New York'un kaotik ama şeker kalpli birlikteliğini getirdiğini" belirtti.

Eserleriyle ilgili "İstanbul ve New York gibi hızlı, kalabalık, kaotik şehirlerden ilham aldığını" söyleyen Gali, "Eserlerimde kendi yaptığım farklı boya ve malzemeler kullanıyorum. Yepyeni malzemelerle deneyler yapmak ve bu materyallerin birbiriyle olan ilişkisi işlerimi ayrıştırıyor." dedi.

Sanatçının eserlerinde kullandığı malzemeler arasında yağlı boyayla birlikte toz pigmentler, gıda boyaları, oje ve mürekkep de yer alıyor.

Gali'nin "Kırılgan Sözcükler" sergisi, 28 Aralık gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA
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Sedef Gali, New York, Türkevi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Sanatçı Sedef Gali'nin 'Kırılgan Sözcükler' Sergisi New York'ta Açıldı - Son Dakika
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