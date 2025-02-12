Türk Savunma Sanayi Firmalarından Endonezya'da Önemli Anlaşmalar - Son Dakika
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Türk Savunma Sanayi Firmalarından Endonezya'da Önemli Anlaşmalar

Türk Savunma Sanayi Firmalarından Endonezya\'da Önemli Anlaşmalar

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye-Endonezya İş Forumu'nda Türk savunma sanayi firmalarının önemli anlaşmalara imza attığını duyurdu. ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya ile stratejik iş birliklerini güçlendirecek anlaşmalar gerçekleştirdi.

12.02.2025 16:20  Güncelleme: 16:21
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SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), Endonezya'da düzenlenen Türkiye-Endonezya İş Forumu'nda Türk savunma sanayi firmalarının, stratejik iş birliklerini güçlendirecek önemli anlaşmalara imza attığını açıkladı.

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Savunma sanayi firmalarımız ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya'daki stratejik iş birliklerini güçlendirecek önemli anlaşmalara imza attı. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Başkanı Nail Olpak ve 2 ülkeden iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Endonezya İş Forumu, 2 ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayi iş birliğinin derinleştirilmesine önemli katkı sağladı. Türkiye, ileri teknolojiye dayalı çözümleriyle dost ve müttefik ülkelerle ortak projeler geliştirmeye devam ediyor" denildi.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Endonezya'nın savunma sanayi ekosistemine katkı sağlamak üzere; ASELSAN ile Endonezyalı Republikorp şirketi arasında askeri haberleşme sistemlerinin üretimi, kapasite ve yetenek geliştirilmesi için ortak bir girişim şirketi kurulmasına, Endonezya İnsansız Deniz Aracı Projesi'nde ASELSAN savaş ve elektronik sistemlerinin potansiyel satışı konusunda iş birliği yapmaya yönelik çerçeve anlaşma imzalandı" ifadelerine yer verildi. (DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Savunma Sanayi Firmalarından Endonezya'da Önemli Anlaşmalar - Son Dakika

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