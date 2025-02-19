Türk Savunma Sanayisi IDEX 2025'te Öne Çıktı

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Türk savunma sanayisi ürünü silah sistemleri Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki platform üreticilerinin ortak tercihi oldu.

CANiK markasıyla bilinen Samsun Yurt Savunma (SYS) Grubu şirketleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen bölgesinin en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda son teknoloji ürünü çözümleriyle katıldı.

Fuarda grup şirketlerinin yer aldığı stantta CANiK'in tabanca ve 12,7x99 mm (50 kalibre) CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek modelleri, AEI SYSTEMS tarafından üretilen düşük geri tepme ve ayarlanabilir yüksek atım hızı ile öne çıkan 30x113mm orta kalibre top sistemi VENOM LR ile UNIROBOTICS'in uzaktan komutalı silah sistemleri (silah kuleleri) başta olmak üzere bir dizi ürün sergilendi.

Bu ürünler standın dışında Birleşik Arap Emirlikleri savunma sanayisinde faaliyet gösteren 3 farklı askeri platform üreticisinin stantlarında 15 farklı araç üzerinde yer aldı.

VENOM LR ile donatılmış TRAKON 30 ve CANiK M2 QCB ile donatılmış TRAKON LITE silah kuleleri, farklı versiyonlarla hafif zırhlı 4x4 araçtan 8x8 zırhlı muhabere aracına kadar geniş bir yelpazedeki kara platformlarının ana silahı olarak kullanıcılara sunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde farklı ülkelerdeki partnerleriyle savunma sanayisi çözümleri sunan RESOURCE INDUSTRIES'in standında VENOM LR'li TRAKON 30 kulesi hem bağımsız olarak hem de 2 farklı MOREB 4x4 zırhlı personel taşıyıcı üzerinde sergilendi.

Bu kulenin sergilendiği bir diğer araç STREIT Grup standındaki ANACONDA 8x8 zırhlı muharebe aracı oldu.

İsmini, büyük olmasına rağmen çevik ve ölümcül bir yılan olan anakondadan alan araç, askeri ve güvenlik operasyonlarında çok yönlülük için tasarlandı. Orta kalibre top VENOM LR'nin, yaygın olarak daha ağır silah sistemleri ile donatılan bu büyüklükteki bir araçla sergilenmesi ürünün etkinliğine olan güvenin bir göstergesi olarak yorumlandı.

VENOM LR'nin yer aldığı silah kulesinin kullanıldığı bir diğer araç International Armored Group (IAG) standındaki RILA 6x6 zırhlı muharebe aracı olarak dikkati çekti.

CANiK M2 QCB de söz konusu şirketlerin çeşitli araçları üzerinde yerini aldı.

?Fuardan sonra sahaya çıkılacak

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Utku Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisi alanında bu yıl gerçekleştirilecek en önemli etkinliklerden biri olan IDEX 2025 Fuarı'nı oldukça önemsediklerini ve grup şirketlerinin tüm yetenekleriyle katılım sağladıklarını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara stantlarında ürünlerini tanıttıklarını dile getiren Aral, bunun yanında ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 farklı şirketinde 15 ürünle yer almanın kendileri açısından önemli bir prestij kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu tablonun birçok anlam taşıdığına işaret eden Aral, şöyle konuştu:

"Bu kadar farklı araç segmenti için ana silah olarak tercih edilmemiz dünyadaki tüm büyük üreticilerin uluslararası çözüm ortağı haline geldiğimizi gösteriyor. IDEX bölgesel bir fuar olmanın yanında Birleşik Arap Emirlikleri şirketlerinin etkinliği düşünüldüğünde Afrika'dan Orta Asya'ya, Avrupa hariç hemen hemen dünyanın her bölgesine kapılar açılması anlamına geliyor. Bir de en önemli hedeflerimizden birisi ihracatımızı artırmak. Ürünlerimize olan ilgi ve güvenden görüyoruz ki bunu başaracak potansiyele fazlasıyla sahibiz. Türk savunma sanayisinin bilgi birikimi ve gücünü bu ve benzeri etkinliklerde en iyi şekilde ortaya koyarak daha büyük hedeflere ilerlemek istiyoruz.

Araçların üzerindeki silah kulelerini geliştiren UNIROBOTICS henüz çok genç bir şirket. Kısa sürede ürünlerinin başta kara platformları olmak üzere çok sayıda araç üzerine entegre edilebilir hale gelmesi çok önemli. Bunun yanında dron tehditlerine yönelik geliştirdiği radar entegrasyonu çözümünü de yeni işbirlikleriyle çeşitlendirme arzusundayız."

Fuar sonrasında SYS Grup şirketlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki faaliyetlerinin hız kesmeyeceğini belirten Cahit Utku Aral, yılın ilk yarısında araç üreticileriyle ülkede çeşitli demo faaliyetleri yürüteceklerini ve yeni işbirliklerini hayata geçireceklerini bildirdi.