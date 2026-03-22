Türk savunma sanayisinden Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı mesajları
Türk savunma sanayisinden Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı mesajları

22.03.2026 15:58
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar'da meydana gelen helikopter kazasında görevleri başında şehit düşen kahraman personelin acısını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bu elim kazada hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar'da meydana gelen helikopter kazasında görevleri başında şehit düşen kahraman personelin acısını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bu elim kazada hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN mensubu çalışma arkadaşlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, savunma sanayimize, ASELSAN'ımıza ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için başsağlığı mesajı paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar'da meydana gelen helikopter kazasında görevleri başında şehit düşen kahraman personelin acısını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim kazada hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN mensubu çalışma arkadaşlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, savunma sanayimize, ASELSAN'ımıza ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz şehitlerimizin hatırası, yürüttüğümüz her çalışmada bizlere sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmaya devam edecektir."

ASELSAN'dan yapılan açıklamada da "Katar'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet, ruhları şad olsun." denildi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan iki ASELSAN personeli teknisyenimiz ve kahraman Mehmetçiğimizin acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şu mesajı paylaştı:

"Katar'da yaşanan elim helikopter kazası sonucu, görevi başındaki kahraman askerimizin ve kıymetli ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu acı hadiseyle şehadete eren Türk Silahlı Kuvvetleri mensubumuza, ASELSAN'ın değerli çalışanlarına ve Katar Silahlı Kuvvetleri personellerine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kederli aileleri başta olmak üzere, ordumuza, savunma sanayii camiamıza, ASELSAN ailesine ve Katar halkına en derin taziyelerimi sunuyor, başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Türk savunma sanayisi şirketlerinden başsağlığı mesajı

ASELSAN'ın yanı sıra birçok Türk savunma sanayisi şirketi de Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı yayımladı.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamada, "Kaza kırıma uğrayarak Katar'da düşen helikopterde şehit olan Mehmetçiğimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimize Yüce Allah'tan rahmet dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, ASELSAN ailesinin, savunma sanayimizin, şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada ise helikopter kazasında şehit olan kahraman Mehmetçiğin ve ASELSAN personeli ve dost ülke Katar'ın silahlı kuvvetler mensupları için derin bir üzüntü içerisinde olunduğu belirtilerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Türk milletinin ve dost ülke Katar halkının başı sağ olsun." denildi.

ROKETSAN açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerimize ve ASELSAN personeli değerli teknisyenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk savunma sanayisinden Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı mesajları - Son Dakika

