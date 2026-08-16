Türk Şef Kubilay Önder, Yılın Şefi Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Şef Kubilay Önder, Yılın Şefi Seçildi

Türk Şef Kubilay Önder, Yılın Şefi Seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kubilay Önder, Texas Chefs Association tarafından 2026'nın Yılın Şefi unvanını kazandı.

20 yıllık profesyonel mutfak kariyerini ABD'de sürdüren Türk şef Kubilay Önder, 2026 yılında Texas Chefs Association tarafından "Yılın Şefi" seçildi.

Texas'ta düzenlenen değerlendirme sonucunda bu prestijli ünvana layık görülen Önder, aynı zamanda eyalet tarihinde bu ödülü kazanan ilk uluslararası şef oldu.

Önder, ödül töreninde aldığı ödülün kendisi için yalnızca bireysel bir başarı olmadığını belirterek, yıllardır kendisine destek veren ailesine, çalışma arkadaşlarına, mentorlarına ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Bu başarının kendisi için en duygusal tarafının ise hayatını kaybeden annesiyle bu gururu paylaşamamak olduğunu ifade eden Önder, "Keşke bugün bu gururu annemle paylaşabilseydim. Eminim bir yerlerden beni izliyor ve benimle gurur duyuyordur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Amerika'ya uzanan mesleki yolculuğunu sürdüren Önder, Texas Chefs Association tarafından verilen bu ödülün kendisi için olduğu kadar, Amerika'da Türk mutfağını ve Türk şeflerini temsil etmek açısından da büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Bolu'da başlayan mesleki yolculuğunda Anadolu aşçılık eğitimi alan Önder, kariyeri boyunca Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve ABD'de farklı mutfaklarda ve uluslararası otelcilik kuruluşlarında görev yaptı.

Uzun yıllardır Dallas'ta çalışmalarını sürdüren Önder, halen Lorenzo Hotel–Tapestry Collection by Hilton bünyesinde Executive Chef ve Food & Beverage Director olarak görev yapıyor.

Önder, mutfak ve yiyecek-içecek operasyonlarının yanı sıra otelin yönetim şirketinde de yönetim ekibinin bir parçası olarak görev alarak otelin genel operasyonlarının yönetimine katkı sağlıyor.

Mesleki kariyerinde uluslararası birçok önemli ünvana sahip olan Önder, World Master Chefs Society tarafından Certified Master Chef ünvanına layık görüldü. Ayrıca ABD'de profesyonel mutfak alanındaki yetkinliğini belgeleyen Certified Executive Chef (CEC) sertifikasını aldı.

Önder ayrıca, dünyanın köklü gastronomi ve kültür kuruluşlarından Chaine des Rötisseurs bünyesine de kabul edildi.

Türk mutfağının ABD'de tanıtılması konusunda da aktif çalışmalar yürüten Önder, Turkish Tastes projesi kapsamında Culinary Ambassador (Mutfak Elçisi) olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda Türk mutfağının zenginliğini, Anadolu'nun gastronomik mirasını ve Türkiye'nin farklı bölgelerine ait ürün ve yemek kültürünü Amerika'daki profesyonel mutfak dünyasına tanıtmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Gastronomi, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Şef Kubilay Önder, Yılın Şefi Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
12:02
Trio’dan Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:48
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 15:52:45. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Şef Kubilay Önder, Yılın Şefi Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.