Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Geniş Video İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.05.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li teröristi etkisiz hale getirdi
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, YPG, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 13:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement