Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li teröristi etkisiz hale getirdi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
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