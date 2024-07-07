Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de 5 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye\'de 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

07.07.2024 13:29
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de 5 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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