Türk Silahlı Kuvvetleri selden etkilenen Polonya'ya panel köprü kurdu - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri selden etkilenen Polonya'ya panel köprü kurdu

Polonya'nın güneybatısındaki Aşağı Silezya vilayetinde eylül ayında yaşanan ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından yetkililerin yaptığı yardım çağrısına cevap veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Biala Ladecka Nehri üzerine, yıkılan köprünün ikamesi için panel köprü kurdu.

20.01.2025 17:46
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Polonya'nın güneybatısındaki Aşağı Silezya vilayetinde eylül ayında yaşanan ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından yetkililerin yaptığı yardım çağrısına cevap veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Biala Ladecka Nehri üzerine, yıkılan köprünün ikamesi için panel köprü kurdu.

Polonya'nın talebinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatları doğrultusunda Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde konuşlu 5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda, Köprücü Taburu'nda görevli 46 personel tarafından 36 metre uzunluğunda ve yaklaşık 4 metre genişliğinde, 50 ton taşıma kapasiteli panel köprünün imalatı tamamlandı.

Köprünün kurulumu için Polonya'nın Aşağı Silezya vilayetine bağlı Krosnowice köyüne intikal eden ekip, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş tarafından karşılandı.

Felaket bölgesinde yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükelçi Denktaş, Polonya basınına yaptığı açıklamada, iki millet arasında yüzyıllardır süregelen dayanışma geleneğine uygun bir adım atarak çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Eylül'de Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı kabulünde Türkiye'nin, sel felaketi nedeniyle Polonya'ya yardıma hazır olduğunu belirttiğini aktardı.

TSK Köprücü Taburu personeli, Polonya ordusu istihkam birliğinin nehir kenarına inşa ettiği ayaklar üzerine panel köprüyü monte ederek kurulumu tamamladı.

Polonya'nın resmi haber ajansı PAP'a göre, Aşağı Silezya Valisi Anna Zabska, yaptığı açıklamada, Krosnowice'de Türk askerlerinin varlığının, "yardım ve işbirliğinin sınırlarının olmadığını gösterdiğini" ifade etti.

Polonya'nın Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde Türkiye'nin yardımına koştuğunu hatırlatan Zabska, şimdi maruz kaldıkları sel felaketi nedeniyle Türkiye'nin kendilerine yardım ettiğini belirtti.

Polonyalı istihkam birliğinin komutanı Tümgeneral Marek Wawrzyniak ise Türk ordusunca köprü inşasının, dayanışma, işbirliği ve uluslararası angajmanın bir sembolü olduğunu dile getirdi.

Aşağı Silezya'da eylülde meydana gelen sellerde çok sayıda can kaybına ilaveten 5 bin 200 konut hasar görmüş ve birçok köprü yıkılmıştı. Resmi makamlar, felaketin neden olduğu maddi hasarın 1 milyar avronun üzerinde olduğunu açıklamıştı. Sel felaketinin hemen ardından bölgeye bir keşif ekibi gönderen ilk ülke olan Türkiye, Polonya ordusu öncülüğünde felaket bölgesinde altyapının yeniden inşası için başlatılan Phoenix Operasyonu'na uluslararası katkı yapan 4 ülke arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri selden etkilenen Polonya'ya panel köprü kurdu - Son Dakika

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