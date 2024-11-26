Türk Sinemasının Değerli İsimlerinden Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Türk Sinemasının Değerli İsimlerinden Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk Sinemasının Değerli İsimlerinden Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

87 yaşında hayata veda eden Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi. Sinema eğitimine yaptığı katkılarla hafızalarda yer eden Şekeroğlu, öğrencileri ve sanat camiasının kalbinde yaşayacak.

26.11.2024 16:14  Güncelleme: 16:23
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü kurucularından Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı'nda defnedildi.

87 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sami Şekeroğlu için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şekeroğlu'nun eşi Duygu Şekeroğlu, kızı Ayşe Şekeroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, yazar ve yönetmen Gani Müjde, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Türk Bayrağına sarılı tabut, omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

SAMİ HOCA ÇOK ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ

Sami Şekeroğlu'nun eşi Duygu Şekeroğlu "Sami hoca en önemlisi okul kurdu. Mesleğine çok bağlıydı. Sinema okulu kuruldu ve sinema arşivi kuruldu. Çok öğrenci yetiştirdi. Burada gördüğünüz kişilerin çoğu öğrencileri. Duyan herkes geldi. Zincirlikuyu Mezarlığı'na cenazeyi teslim almaya da geldiler. Teşekkür ediyorumö dedi.

SAMİ HOCADAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

Yazar ve yönetmen Gani Müjde "Bizim hocamız ama her şeyden önce bir sinema kültürü oluşturdu. Hepimiz Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş hevesli ama bilgisiz insanlardık. Okul bizi yoğurdu. Gerçekten çok şey öğrendik. Okulun varlığı bile onu düşünmesi, onu kurması böyle bir şeyi hayata geçirmesi Sami hocanın ne kadar doğru işler yaptığının ispatıdır. Biz yaşadıkça onu unutturmamaya çalışacağız. Çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesinö diye konuştu.

TÜRK SİNEMASI ONU ASLA UNUTMAYACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven "Sami hoca bizim çok büyük bir değerimizdi. Türk sineması onu asla unutmayacak. Çünkü bizim sinemamızın hafızasını oluşturdu. Bugün Türk sinema endüstrisinden ve Türk sinema sanatından söz ediyorsak çok büyük bir katkısı var. Özellikle ülkemizde arşiv bilincinin oluşmadığı bir dönemde ilk adımları attı. Rağmen yaptı. Birçok engele her şeye rağmen gerçekleştirdi. Eğitim deyince hocamızın ismi akla geliyor. Bugün de gördüğümüz gibi bütün öğrencileri burada. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Sinemasının Değerli İsimlerinden Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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