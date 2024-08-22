Türk Sinemasının Öncü İsmi Yücel Çakmaklı'nın Vefatının 15. Yılı - Son Dakika
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Türk Sinemasının Öncü İsmi Yücel Çakmaklı'nın Vefatının 15. Yılı

Filmleriyle Türk sinemasına farklı bir boyut kazandıran ve "milli sinema" akımına öncülük eden yönetmen, yapımcı ve senarist Yücel Çakmaklı'nın vefatının üzerinden 15 yıl geçti. Afyonkarahisar'da 1937'de dünyaya gelen Çakmaklı, Afyon Lisesinin ardından 1959'da İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünden mezun oldu.

22.08.2024 11:16
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Filmleriyle Türk sinemasına farklı bir boyut kazandıran ve "milli sinema" akımına öncülük eden yönetmen, yapımcı ve senarist Yücel Çakmaklı'nın vefatının üzerinden 15 yıl geçti.

Afyonkarahisar'da 1937'de dünyaya gelen Çakmaklı, Afyon Lisesinin ardından 1959'da İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünden mezun oldu.

Çakmaklı, askerden döndükten sonra 1963'te Yeni İstanbul Gazetesinde, Tarık Buğra'nın yönettiği sayfada sinema yazıları yazmaya başladı.

Ünlü yönetmenlerin yanında yetişti

Bir yandan Erman Film Stüdyoları'nda yönetmen yardımcı olarak çalışan Çakmaklı, 1968'e kadar 50'ye yakın filmde Osman Seden ve Orhan Aksoy gibi yönetmenlere yardımcılık yaptı.

Çakmaklı, aynı yıl ilk belgesel filmi "Kabe Yolları"nı yönetti ve 1969'da Elif Film şirketini kurdu.

İlk uzun metrajlı filmi "Birleşen Yollar"ı 1970'de çeken usta yönetmen, ilerleyen yıllarda "Zehra", "Çile", "Oğlum Osman" ve "Bir Adam Yaratmak" adlı milli ve manevi değerleri öne çıkaran filmlere imza attı.

Yücel Çakmaklı, filmleriyle öncülük ettiği bu akımı Tohum dergisine verdiği bir demeçte "Milli Sinema" olarak nitelendirdi.

TRT bünyesinde 1975-1990'da çalışmalarını sürdüren Çakmaklı, kısa hikayelerden meydana getirdiği 30-70 dakika arası kısa televizyon filmleriyle meşhur oldu.

Usta yönetmenin, "Çok Sesli Bir Ölüm" ve "Çözülme" adlı filmleri, Prag'da düzenlenen televizyon filmleri yarışmasında ödül aldı.

"Kuruluş: Osmancık" dizisi akıllardan silinmedi

Osmanlı tarihine dair TRT bünyesinde yaptığı filmleriyle oldukça dikkati çeken Çakmaklı'nın 1987'de Tarık Buğra'nın romanından uyarladığı "Kuruluş: Osmancık" adlı mini dizisi, Türk sinemasında büyük yankı uyandırdı.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Cihan Ünal, Meral Orhonsay, Yaşar Alptekin, Sema Yunak, Sema Çelebi, Nurhan Nur ve Eşref Kolçak'ı bir araya getiren 12 bölümlük TRT yapımı dizi, o dönem yapılan tarihi dizilerde örnek teşkil etti.

Usta yönetmenin 1989'da çektiği roman uyarlaması "Minyeli Abdullah" filmi, 500 binin üzerinde seyirciye ulaşarak dönemin en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.

Devlet, üstün hizmetlerini ödüllendirdi

Türk sinemasında pek çok farklı konuda çalışarak ilklere imza atan Çakmaklı, 10 Temmuz 2008'de TBMM tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü.

Aynı yıl 1 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinemadaki 50 yıllık hizmetleri dolayısıyla Emek Ödülü'ne değer görüldü.

Geçirdiği by-pass ve kalp kapakçığı ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan Yücel Çakmaklı, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 23 Ağustos 2009'da hayatını kaybetti.

Usta yönetmen, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çakmaklı'nın çektiği filmler şunlar:

"Zehra" (1972), "Çile" (1972), "Ben Doğarken Ölmüşüm" (1973)", "Oğlum Osman" (1973), "Diriliş" (1974), "Garip Kuş" (1974), "Kızım Ayşe" (1974), "Memleketim" (1974), "Çok Sesli Bir Ölüm" (1977), "Çözülme" (1977), "Bir Adam Yaratmak" (1977), "Oynaş" (1977), "Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep" (1978), "Denizin Kanı" (1978), "IV. Murat" (1980), "Hacı Arif Bey" (1982), "Küçük Ağa" (1983), "Aliş ile Zeynep" (1984), "Kuruluş/Osmancık" (1987), "Sahibini Arayan Madalya" (1989), "Minyeli Abdullah" (1989), "Minyeli Abdullah 2" (1990), "Kurdoğlu-Osmanlı Bedel İster" (1991), "Mümin ile Kafir" (1992), "Bişr-i Hafi-Bir Zamanlar Sarhoştu" (1992), "Kanayan Bosna" (1993), "Kanayan Yara-Bosna Mavi Karanlık" (1994), "Son Türbedar" (1996), "Emir Sultan" (1997), "Cumbadan Rumbaya" (2005).

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Sinemasının Öncü İsmi Yücel Çakmaklı'nın Vefatının 15. Yılı - Son Dakika

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